Rückzug auf Papier

Ameer Al Mohammedaw/dpa Kampfeinsatz vorbei, Truppen bleiben: US-Soldaten vor einer Militärbasis in Kirkuk

Im Juli verkündeten US-Präsident Joseph Biden und der irakische Ministerpräsident Mustafa Al-Kadhimi in Washington, der Kampfeinsatz der US-Truppen im Irak werde an diesem 31. Dezember enden. In Zukunft würden sie sich auf die »Unterstützung« im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) sowie auf die Beratung und Ausbildung irakischer Einsatzkräfte und den Austausch geheimdienstlicher Erkenntnisse beschränken. Zur genauen Anzahl der im Zweistromland verbleibenden US-Militärs allerdings machte Biden auch auf Nachfrage von Journalisten keine Angabe.

Bereits damals befanden Kommentatoren, der US-Präsident und Al-Kadhimi lieferten kaum mehr als eine Umetikettierung des Einsatzes. Die für das Jahr 2022 beschriebenen Tätigkeiten sind bereits seit Jahren Realität. Reduziert hatte schon Bidens Vorgänger Donald Trump die Stärke der Truppe von 5.200 auf 2.500 Personen und diese auf drei Stützpunkte bei Erbil, Bagdad und in Anbar konzentriert. Das gemeinsame Statement Bidens und Al-Kadhimis erschien in erster Linie als Unterstützung für den sich im Wahlkampf befindenden irakischen Premier, der als besonders US-nah gilt.

Umfragen im Irak und in der Region ergaben zu der Zeit ein eindeutiges Bild: Kaum jemand glaubte, dass die US-Einheiten, geschweige denn alle ausländischen Truppen, den Irak tatsächlich verlassen würden, wie es das irakische Parlament nach der Ermordung des iranischen Generals Kassem Soleimani und des Anführers der irakischen Volksmobilisierungskräfte (Al-Haschd Al-Schaabi), Abu Mahdi Al-Muhandis, im Januar 2020 einstimmig gefordert hatte. Damals hatte Trump, der sich offenbar in die Enge getrieben fühlte, dem Irak mit härtesten Sanktionen gedroht. Schon 2011 sind die US-Besatzungstruppen nicht freiwillig, sondern aufgrund erheblichen bewaffneten Widerstands abgezogen, weil mit der Regierung des damaligen Premiers Nuri Al-Maliki keine Einigung über ihren Verbleib erzielt werden konnte. 2014 dann, als der Irak vom IS überrannt wurde, blieb Bagdad keine andere Wahl, als sie zur Rückkehr »einzuladen«, denn Washington weigerte sich, Waffen zum Zweck der Verteidigung zur Verfügung zu stellen.

Auch die Truppenreduzierungen der vergangenen Jahre erfolgten unter dem Druck der mit dem Iran verbündeten Volksmobilisierungskräfte, die die US-Soldaten zunehmend direkt angriffen. Sie sind weit erfahrener und besser ausgerüstet als der irakische Widerstand vor 2011. Damit die US-Soldaten sich selbst aus der Schusslinie nehmen können, springen andere NATO-Staaten ein. Das Irak-Mandat der Bundeswehr ist ebenfalls bereits ausgeweitet worden – ein Abzug sieht anders aus. Anfang diesen Monats bestätigte der oberste US-Kommandeur für den Nahen Osten, der Leiter des US Central Command (Centcom) Kenneth Franklin McKenzie, im Interview mit der Agentur Associated Press, was längst klar war: Man werde die 2.500 im Irak stationierten Soldaten auf absehbare Zeit dort behalten. Die US-Truppen hätten sich lediglich von Basen zurückgezogen, die sie nicht benötigten.

Den Irak zu verlassen, das haben weder die NATO noch Washington vor. Dies gilt sowohl mit Blick auf dessen Nachbarn Iran als auch auf das ebenfalls benachbarte Syrien, wo etwa 900 US-Soldaten weiterhin sogenannte Rebellen beraten und unterstützen, wie McKenzie freimütig zugibt. Wenn eine gewisse Truppenpräsenz im Irak bestehen bleibt, kann diese – sobald Washington seine Interessen in dem Land bedroht sieht – jederzeit wieder erhöht werden. Allein in Katar sind mehr als 11.000 US-Soldaten stationiert, in Kuwait sind es sogar 13.000. Dass ein Anlass schnell gefunden ist, zeigt die Vergangenheit.