Geflügelpest breitet sich im Nordosten aus

Dersekow. Erneut haben sich Tiere in einem Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern mit der Geflügelpest infiziert. Bereits am Mittwoch wurde der Erreger in einer Putenhaltung in Dersekow (Vorpommern-Greifswald) festgestellt, wie dpa am Donnerstag berichtete. Alle Tiere in den betroffenen Beständen müssen nun getötet werden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Schwerin mit. Der Betrieb hält ungefähr 32.000 Tiere. Im Nordosten hat es laut Ministerium bisher acht Ausbrüche gegeben. Über Weihnachten war der Erreger H5N1 in einer Kleinsthaltung in Schwanheide und in einer Putenmastanlage in Moltenow gefunden worden. (dpa/jW)