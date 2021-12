11.000 kamen auf Route über Polen

Potsdam. Mehr als 11.000 Menschen sind im Jahr 2021 über Belarus und Polen in die BRD gekommen. Die Bundespolizei registrierte mit Stand Mittwoch bislang insgesamt 11.213 illegalisierte Einreisen für das gesamte Jahr, wie sie am Donnerstag mitteilte. Besonders viele Menschen kamen laut Bundespolizei über Polen nach Brandenburg. Ein neues Registrierungszentrum in Frankfurt an der Oder entlastet seit November die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. (dpa/jW)