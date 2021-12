München: Bußgelder für Coronademonstranten

München. Demonstranten, die am Mittwoch abend in München gegen die Coronamaßnahmen protestiert haben, müssen mit Bußgeldbescheiden rechnen. Die Anzeigen würden bei der Polizei fertiggestellt und nach Anhörung der Betroffenen an die Bußgeldstelle im Kreisverwaltungsreferat abgegeben, teilte ein Sprecher der Ordnungsbehörde am Donnerstag mit. Möglich sind Bußgelder bis zu 3.000 Euro. Trotz eines Demonstrationsverbots waren mehrere tausend Demonstranten teils in Gruppen von mehr als 100 Personen durch die Stadt gezogen. Nach Polizeiangaben wurden rund 700 Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstellt. (dpa/jW)