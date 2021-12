Nord Stream 2 betriebsbereit

Nikolai Ryutin/NordStream2 Rohr frei: Das Gas aus Russland kann fließen

Die Grünen landen auf dem Boden der Tatsachen. Der Kandidat für den Parteivorsitz, Omid Nouripour, sieht nur noch wenige Möglichkeiten, die Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 zu verhindern. Die »grundsätzlichen politischen Entscheidungen« seien bereits von der Vorgängerregierung gefällt worden, sagte Nouripour der Passauer Neuen Presse (Donnerstagausgabe). Sollte der Betrieb mit geltendem Recht vereinbar sein, »sehe ich nicht mehr viele Möglichkeiten, das zu verhindern – auch wenn ich das Projekt weiterhin falsch finde«. Nouripours Parteikollegin, Außenministerin Annalena Baerbock, hatte sich unmittelbar nach Amtsantritt öffentlich gegen eine Inbetriebnahme ausgesprochen, daraufhin waren die Gaspreise am Spotmarkt an der niederländischen Börse rasant angestiegen – seither hat die Parteiführung Kommentare vermieden, die die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 in Frage stellen. Wirtschaftsminister Robert Habeck bekräftigte am Mittwoch abend im ZDF-»Heute-Journal« die Entscheidung der Bundesregierung, die Genehmigung für die Inbetriebnahme der Pipeline rein rechtlich zu betrachten und sich nicht politisch einzumischen.

Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte unterdessen, die Pipeline sei betriebsbereit. Die zweite Röhre sei mit Gas befüllt worden, sagte er am Mittwoch bei einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung in Anwesenheit des Chefs von Gasprom, Alexej Miller. Die Pipeline werde zu einer Senkung der hohen Gaspreise in Europa führen, sagte Putin. »Die Verbraucher in den Ländern, die das russische Gas erhalten, werden das spüren.«

Vor einem für Donnerstag abend zwischen Putin und US-Präsident Joseph Biden angesetzten Telefonat (nach jW-Redaktionsschluss), in dem über die jüngsten politischen Ereignisse in der Ukraine verhandelt werden sollte, setzte Moskau auf Kooperationsbereitschaft. Der Dialog müsse auf »gegenseitigem Respekt und im Bewusstsein der nationalen Interessen des anderen« erfolgen, erklärte Putin. Ein Vertreter der US-Regierung sagte hingegen: »Wir haben uns mit unseren Verbündeten abgestimmt, um harte Sanktionen gegen die russische Wirtschaft und das Finanzsystem zu verhängen – sehr viel weitergehender als das, was 2014 umgesetzt wurde.«