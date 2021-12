Südafrika nimmt Abschied

Mike Hutchings/REUTERS

In einer feierlichen Zeremonie ist am Donnerstag der Leichnam des Antiapartheidkämpfers und Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu in der Sankt-Georg-Kathedrale von Kapstadt aufgebahrt worden. In der anglikanischen Kirche hatte Tutu bis 1996 als Erzbischof gewirkt. Sein Nachfolger, der anglikanische Erzbischof Thabo Makgoba, führte die Sargträger am Donnerstag an. Vor dem aufgebahrten Leichnam von Tutu können die Menschen in Kapstadt zwei Tage lang Abschied nehmen, am Sonnabend ist die Bestattung. (AFP/jW)