Wie ein Wunder

Kyle Terada/USA TODAY Sports via REUTERS Ein Schutzwall mit 150 Kilogramm: Trent Williams (Nummer 71) von den San Francisco 49ers

■ »Pro Football Focus«, kurz PFF, ist eine der profiliertesten Webseiten, wenn es um statistische Analysen im American Football geht. Ihre Bewertungen sind meist ein guter Maßstab dafür, um die Leistungen eines Spielers einzuordnen.

Trent Williams, Offensive Tackle der San Francisco 49ers, ist von PFF momentan der am höchsten bewertete Spieler in der National Football League (NFL). Von einem möglichen Wert von 100 steht Williams bei über 98. Viel besser geht es eigentlich nicht. Dabei gleicht es einem Wunder, dass der 33jährige Texaner überhaupt noch Football spielen kann.

Bei Williams wurde 2019 eine seltene Form von Hautkrebs festgestellt. »Ich habe mich komplett hilflos gefühlt. Ich habe mich so verwundbar gefühlt, wie es sich ein Mensch nur vorstellen kann. Das schlimmste war, nicht zu wissen, ob man am nächsten Tag noch auf dieser Erde sein wird«, so Williams gegenüber NFL Network.

Wie Williams Ende November im Podcast des Journalisten Adam Schefter berichtet hatte, hätten ihm die Ärzte zunächst keine gute Prognose bezüglich des Verlaufs der Krankheit gestellt. Er werde nie wieder Football spielen können, sagten sie ihm später. Doch nach mehreren Operationen konnte der Tumor am Kopf erfolgreich entfernt werden.

Von seinem damaligen Klub, dem Washington Football Team, fühlte Williams sich nicht ausreichend unterstützt. Weitere Streitigkeiten führten dazu, dass Williams streikte – und so 2020 seinen Wechsel zu den 49ers erzwang. Dort hat er mittlerweile einen Sechsjahresvertrag unterschrieben und kann in dieser Zeit bis zu 136 Millionen US-Dollar verdienen. Kein Spieler auf seiner Position ist besser bezahlt als er.

Seit seiner Debütsaison in der NFL 2010 gehört Williams jedes Jahr aufs Neue zu den besten Spielern. Abseits des Platzes war er jedoch nicht immer pflegeleicht: 2011 fiel er durch einen Drogentest. 2013 verpasste er aufgrund einer Schlägerei in einem Nachtklub den »Pro Bowl«, das jährliche NFL-Auswahlspiel.

Mitte Dezember veröffentlichte Williams die Dokumentation »Silverback: The Trent Williams Story«, in der es auch um die Erkrankung sowie seinen Umgang damit geht. Silverback, also Silberrücken, ist der Spitzname von Williams. Dieser bezieht sich auf seine Masse – Williams wiegt bei einer Größe von 196 Zentimetern rund 150 Kilogramm – und eine Geschwindigkeit, die bei diesen Körpermaßen eigentlich nicht möglich sein dürfte.

Dadurch ist Williams quasi prädestiniert, ein herausragender Spieler in der sogenannten Offensive Line zu sein – jene Positionsgruppierung, die sich hauptsächlich um den Schutz des Quarterbacks und Platz für das Laufspiel kümmert. Diese Spieler brauchen außerordentlich viel Kraft, um Gegner zu blocken – und schnelle Füße, um auf plötzliche Richtungsänderungen zu reagieren.

Es ist ein nicht gerade glamouröser Job, in der Offensive Line zu stehen. Im Rampenlicht stehen diese Spieler meist nicht. Außer sie sind eben so gut wie Trent Williams.