Enthüllung und Propaganda

Michal Fludra/imago images/NurPhoto Protest gegen Attacken der polnischen Regierung auf die Privatsender TVN und TVN24 (Gdansk, 10.8.2021)

Den Ruf, regierungskritisch zu sein, hat sich der polnische Fernsehsender TVN 24 in erster Linie durch seine Talkshows verdient. Sendungen wie »So ist es«, »Fakten hinter den Fakten« oder »­I-Punkt«, wie sie die abendliche Primetime füllen, präsentieren tatsächlich deutlich überdurchschnittlich Politiker der Opposition, vor allem der christdemokratischen Bürgerplattform (PO). Koalitionsvertreter sind in der Minderheit, was freilich auch daran liegt, dass man als PiS-ler für die Gespräche mit den in »Gegnerinterviews« spitz und hartnäckig, je nach Temperament unterkühlt oder auch polemisch nachfragenden Moderatoren gut vorbereitet sein und eine nicht jedem gegebene Portion Schlagfertigkeit mitbringen muss.

Die intelligenteren von ihnen nehmen das erkennbar sportlich. Vor allem, wer zu der Starmoderatorin Monika Olejnik ins Studio geht, muss sich warm anziehen; Olejnik ist penetrant, eitel bis zur Selbstverliebtheit, stets in exklusiver und knallfarbener Kleidung als optische Konkurrenz zum Gast inszeniert. In die Tiefe geht sie allerdings nicht, und ob sie wirklich zuhören und etwa Widersprüche ihres Gesprächspartners entwickeln kann, ist fraglich. Man hat bei ihrer Sendung den Eindruck, sie hat einen Zettel mit fünf Themen vor sich und fragt Punkt für Punkt Statements zu ihnen ab. Überschätzt.

Wenn es eine Gesamtverteilung der Interviewpartner auf die Parteien gäbe, würde freilich die Präferenz von TVN 24 für Vertreter der Bürgerplattform PO immer noch nicht ausreichen, um das riesige Übergewicht von Regierungs- und Koalitionspolitikern in den Nachrichten des Staatsfernsehens TVP zu kompensieren. Die TVP-Redaktion schafft es, in ihrer bis zu 45minütigen Hauptnachrichtensendung um 19.30 Uhr zu allen möglichen Themen ausschließlich Vertreter von Regierung, Koalition und ausführender Staatsmacht zu Wort kommen zu lassen. Hauptfeind und Verantwortlicher für alles – von den Schwierigkeiten mit den EU-Fonds bis fast zum Glatteis auf den Straßen – ist PO-Chef Donald Tusk. Dessen »Für Deutschland« und »Dankeschön« aus einem Videogrußwort zum CDU-Parteitag sind mittlerweile legendäre Schnipsel und liefen über Wochen als Running gag durch die TVP-Nachrichten.

Im Grunde ist TVN 24 kein Fernsehen, sondern Radio mit mit laufender Kamera. Man verpasst nichts, wenn man mit dem Rücken zum Fernseher und den laufenden Talkshows zu Abend isst. Denn – und das ist in erster Linie eine Kostenfrage – lebendige Bilder zu produzieren, setzt den Einsatz von Reportern und Kamerateams in der Fläche voraus. Hier hat TVP rein ästhetisch einen deutlichen Vorteil, der von TVN 24 nicht einzuholen ist, und das wird wohl auch gar nicht angestrebt. Nur selten sind Reporter aus den Regionen mit eigenen Themen – nicht irgendwelchen Verkehrsunfällen und dergleichen – im Bild, und wenn, dann wirkt ihre Präsenz eher additiv als einer inneren Logik folgend: Man sieht, dass in Gdansk, Katowice und Poznan ebenso wie in Warschau Tausende Leute gegen irgend etwas protestieren. Aber es werden nicht etwa in diesen Einblendungen unterschiedliche Aspekte entwickelt, sondern die Bilder bleiben Illustration.

»Raus« gehen Reporter von TVN 24 ansonsten bei einigen Premiumformaten. In erster Linie für die allabendliche Reportage »Schwarz auf weiß«, die journalistisch sicherlich beste Strecke des Programms. Jeweils eine halbe Stunde lang wird ein Thema auch tiefer recherchiert präsentiert. Dieses Format hat – ebenso wie seine am Wochenende gesendete große Schwester »Supervision« – riesige Verdienste, etwa in der Aufdeckung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche und seiner Vertuschung durch die Hierarchie, erworben. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der vom Papst veranlasste Rücktritt mehrerer einfacher Geistlicher und Erzbischöfe bis hin zum Krakauer Kardinal Dziwisz durch TVN24-Reportagen erzwungen worden ist. Piotr Krasko, einer der besten Interviewer der polnischen TV-Welt, begann das Interview mit Dziwisz im Oktober 2020 ganz harmlos und fragte, wenn der sagte, er habe von Missbrauchsfällen »nie gehört«, immer nur ganz höflich nach: »und das haben Euer Exzellenz wirklich nicht gewusst?« Es war eine Sternstunde des Programms; Dziwisz, der sich jahrzehntelang in seinem Nimbus gesonnt hatte, Sekretär von Papst Johannes Paul II. (bürgerlich Karol Jozef Wojtyla) gewesen zu sein, endete am Boden zerstört und blamiert. Für solche Momente braucht man TVN 24 – bei allen seinen vielen Schwächen.