Türkei: Zwei tote Geflüchtete vor Küste

Istanbul. Bei einem Bootsunfall vor der Küste der westtürkischen Provinz Izmir sind zwei Asylsuchende gestorben. Die weiteren 24 Menschen von dem Boot seien von der Küstenwache gerettet worden, berichtete die staatsnahe Agentur DHA am Mittwoch. Das mit insgesamt 26 Menschen besetzte Boot sei in der Nähe zum Festland gesunken. Über die Nationalität der Insassen und die Unfallursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die geretteten Menschen seien der Migrationsbehörde übergeben worden. Der Unfall habe sich am Dienstag ereignet. Fast täglich werden Asylsuchende auf ihrem Weg in die EU von der Küstenwache gestoppt. Nach deren Angaben waren das in den vergangenen zwei Tagen mehr als 80 Menschen. (dpa/jW)