USA: Eltern von Getöteter fordern Haft für Beamte

Los Angeles. Nach dem Tod einer 14jährigen durch eine verirrte Kugel der Polizei in Los Angeles hat der Vater Gefängnisstrafen für die beteiligten Beamten gefordert. »Das einzige, was ich will, ist Gerechtigkeit für meine Tochter«, sagte Juan Pablo Orellana am Dienstag (Ortszeit) zu Reportern. »Ich werde bis zum letzten Tag nicht ruhen, bis all diese Verbrecher im Gefängnis sind«. Valentina Orellana-Peralta war am 23. Dezember in einer Umkleidekabine von einem Querschläger tödlich getroffen worden. Die Polizei war zu dem Kaufhaus im Stadtteil North Hollywood gerufen worden, weil ein Mann mit einem schweren Fahrradschloss auf Menschen einschlug. Aufnahmen aus Körperkameras der Polizei zeigen, wie ein Beamter mit einem Gewehr dreimal auf den Angreifer feuerte und ihn tötete. Der Vorfall ist der jüngste in einer ganzen Reihe von tödlichen Schusswaffeneinsätzen durch US-Polizisten, zu denen es keine landesweite Statistik gibt. Einer Berechnung der Washington Post zufolge sterben jedes Jahr rund 1.000 Menschen in den USA durch Polizeischüsse. (AFP/jW)