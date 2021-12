Umbau zur Festung

Evgenia Novozhenina/REUTERS Unbewusster Fingerzeig: Russlands Präsident Wladimir Putin bei der alljährlichen Jahrespressekonferenz (Moskau, 23.12.2021)

Es ist nicht zu bestreiten: Im zu Ende gehenden Jahr hat die russische Führung im Innern die Zügel angezogen. Die sogenannte Zivilgesellschaft bekam zu spüren, dass sie nicht besonders erwünscht ist, sofern sie sich mit Unterstützern im westlichen Ausland vernetzt. Die Schlüsselereignisse hierfür lagen zufällig zu Beginn und gegen Ende des Jahres: die Inhaftierung und Verurteilung von Alexej Nawalny im Januar und die gerichtliche Schließung der Menschenrechtsorganisation »Memorial International« am Dienstag. Dazwischen gab es im September die Wahl zur Staatsduma, bei der die Regierungspartei »Einiges Russland« erstmals unter die absolute Mehrheit der Stimmen fiel und die Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) überraschend stark abschnitt.

Nawalny hat sicherlich gewusst, worauf er sich einließ, als er Mitte Januar, nach fünf Monaten der Genesung nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf seine Person im August 2020, wieder nach Russland zurückkehrte. Worin er sich wahrscheinlich getäuscht hat, ist der Grad, in dem seine ausländischen Förderer – man wird sie bei den deutschen und US-Geheimdiensten vermuten dürfen – sich für ihn einsetzen würden. Beziehungsweise in welchem Grad sich die russische Führung von den als Reaktion auf Nawalnys Inhaftierung verhängten neuen Sanktionen würde beeindrucken lassen. Nämlich so gut wie gar nicht.

Der Oppositionelle bekam etwas Hafterleichterung, Besuch von Ärzten seines Vertrauens, und er durfte sogar der US-Tageszeitung New York Times ein schriftliches Interview geben. Darin räumte er ein, dass er nicht physisch gefoltert werde und auch keine Zwangsarbeit zu leisten habe. Das Schlimmste sei die Dauerberieselung mit patriotischen Filmen, zu der die Insassen der Strafkolonie verdonnert würden, und während derer die Aufseher jeden Versuch der Häftlinge, vor der Glotze einzuschlafen, durch Zurufe wie »Hingucken!« verhinderten. Ein Gulagszenario wird daraus nicht. Andererseits sorgt die Staatsmacht schon vor, dass Nawalny auch nach dem Ablauf seiner aktuellen Haftzeit Anfang 2024 nicht als politischer Konkurrent für Präsident Wladimir Putin wird auftreten können. Nicht nur, weil er dann vorbestraft wäre und deshalb ohnehin nicht kandidieren könnte; auch das Wirken im öffentlichen Raum soll ihm durch weitere Strafverfahren, die derzeit vorbereitet werden, verwehrt werden.

Nawalnys letztes großes Video – im Schwarzwald unter dem Schutz der deutschen Behörden und im Auftrag einer kalifornischen Produktionsfirma montiert und von seinen Mitarbeitern parallel zur Inhaftierung ins Netz gestellt – erreichte zwar erhebliche Zuschauerzahlen, aber die Vorwürfe, ein im Bau befindlicher Palast an der Schwarzmeerküste mit märchenhaft prunkvoller Ausstattung werde für Putin errichtet, waren letztlich nicht so gut dokumentiert wie behauptet, und viele der angeblichen Ausstattungsdetails erwiesen sich als mit Hilfe von Innenarchitektursoftware simuliert. Heute ist es still geworden um Nawalny, seine wichtigsten Mitarbeiter sitzen im Ausland, seine Unterstützerorganisation im Inland ist verboten.

Im Laufe des Jahres verschärften die Behörden die Kriterien für die Einstufung als »ausländischer Agent«. Sie gelten neuerdings auch für natürliche Personen, das heißt: Theoretisch können alle russischen Bürger, die von einer in Berlin lebenden Tante finanziell unterstützt werden oder Honorare für Veröffentlichungen in einer US-Fachzeitschrift erhalten, dieses Etikett verdienen. Voraussetzung ist freilich, sich im oppositionellen Sinne politisch zu betätigen. Wer nicht durch Nonkonformismus auffällt, kann seine Schecks weiter bekommen – zumindest solange Russland nicht vom Westen im Rahmen der nächsten Sanktionswelle vom globalen Zahlungssystem SWIFT abgeschnitten wird. Es wäre ein schönes Beispiel für Kollateralschäden dieser Politik.

Parallel zu dieser Verschärfung der Kriterien für den Status als »Agent« wurde die Liste der Organisationen und Publikationen erweitert, die unter die Bestimmung fallen. Das bedeutet kein Verbot, aber viel unnötigen Verwaltungsaufwand in Gestalt einer Verpflichtung, in kurzen Abständen Finanzberichte bei den Behörden abzuliefern. In diese Logik der Abschreckung durch Schikane fällt auch ein neues Ausländergesetz, das kurz vor Jahresende beschlossen wurde. Es verpflichtet alle in Russland dauerhaft lebenden Ausländer, sich etwa auf HIV, Syphilis, Tuberkulose und andere Krankheiten untersuchen zu lassen. Die Betroffenen sollen den Behörden zudem ihre Fingerabdrücke und ein biometrisches Foto vorlegen. Diese Prozedur muss alle drei Monate wiederholt werden. Westliche Handelskammern hatten vergeblich versucht, Ausnahmen etwa für Manager und Spezialisten zu erwirken. Sie befürchten jetzt, dass westliche Staatsbürger es vorziehen könnten, das Land zu verlassen. Vermutlich wäre das nicht ganz unerwünscht, auch wenn das Gesetz sicher in erster Linie auf die Arbeitsmigranten aus Zentralasien zielt, die keine Alternative haben, als ihr Geld in Russland zu verdienen. Sollte es zu dieser Verdrängung kommen, wäre auch das ein Kollateralschaden. Denn in Russland lebende Westeuropäer sind immer auch potentielle Botschafter anderer Eindrücke als derer vom russischen Polizeistaat, die die herrschenden Medien im Westen vermitteln.

Putin hat in einem seiner öffentlichen Auftritte vor dem Jahreswechsel die mutmaßliche Motivation für diese Verschärfungen des inneren Regimes genannt. Russland, so sagte er, sei zu groß, um militärisch besiegt zu werden; man könne es nur von innen zersetzen. Dieser Gefahr soll das Vorgehen gegen wirkliche oder vermeintliche ausländische Agenten in erster Linie vorbeugen. Der Präsident zitiert als Beispiel seiner Zersetzungsfurcht immer wieder Lenins vom deutschen Generalstab ermöglichte Reise im verplombten Waggon 1917 und kritisiert seit Jahren die vom Revolutionsführer konzipierte sowjetische Nationalitätenpolitik, die beispielsweise ein Gebilde wie die ukrainische Sowjetrepublik überhaupt erst hervorgebracht habe. Damit habe Lenin eine Zeitzünderbombe unter das Russische Reich gelegt, so Putin.

Parallel zu dieser Kritik an der UdSSR aus der Perspektive ahistorisch behandelter großrussischer Staatlichkeit – und im deutlichen Widerspruch zu ihr – steht die wachsende Affirmation des sowjetischen Erbes in Medien und Wissenschaft. Zuletzt kam sie im Plädoyer des Staatsanwalts im Verfahren gegen »Memorial« kurz vor Jahresende heraus: Die antikommunistische Agitation der Gedenkaktivisten versuche, das Erbe des Sieges von 1945 zu diskreditieren und dem Volk einzureden, es habe sich für diesen Sieg zu schämen. Das müsse sich Russland nicht bieten lassen. Mit Bezug auf die unmittelbare Vorgeschichte des Putin’schen Russlands übernahm das Staatsfernsehen kürzlich weitestgehend die Kritik der Kommunisten an den »volksfeindlichen und staatszersetzenden« Aktivitäten der früheren Präsidenten Michail Gorbatschow und Boris Jelzin. Nur um im selben Film zu verschweigen, welche entscheidende Rolle Jelzins Apparat und besonders der Oligarch Boris Beresowski beim Aufstieg Putins gespielt hatten.

Solche indirekte Anerkennung für die Position der russischen Kommunisten ist das eine. Sie trägt der Stimmung im Volk Rechnung. Mit 19 Prozent erlangte die KPRF bei der Dumawahl im September ihr bestes Ergebnis seit Jahrzehnten. Der Haken daran: Etliche dieser Stimmen dürften Leihstimmen von Nawalny-Anhängern gewesen sein. Und akzeptiert sind die Kommunisten nur insofern, als sie ihre Opposition im patriotischen Konsens formulieren. Gegen Kommunisten, die soziale Proteste organisieren, geht die Polizei hart vor.