Sizilien: Hunderte Geflüchtete können an Land

Rom. Nach rund zwei Wochen auf See haben am Mittwoch auf Sizilien die ersten von insgesamt 558 Bootsflüchtlingen das Rettungschiff »Geo Barents« verlassen können. Nach Angaben der Organisation »Ärzte ohne Grenzen« hatte das Innenministerium in Rom am Dienstag der Besatzung die Erlaubnis erteilt, in den Hafen von Augusta einzulaufen. Unter den Asylsuchenden waren demnach eine Schwangere im achten Monat, Minderjährige und Flüchtlinge, die »sexueller Gewalt« und »schrecklichem Missbrauch« ausgeliefert gewesen seien. Das Rettungsschiff »Sea-Watch 3« wartet unterdessen mit rund 440 Asylsuchenden an Bord weiter auf eine Einlaufgenehmigung. (AFP/jW)