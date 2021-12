Äthiopiens Parlament stimmt für nationalen Dialog

Addis Abeba. Das äthiopische Parlament hat ein Gesetz zur Einrichtung einer Kommission für nationalen Dialog verabschiedet. Die Parlamentarier stimmten dem Gesetz am Mittwoch mit großer Mehrheit zu. Die Regierung hatte vorher betont, dass die zwei wichtigsten Konfliktparteien im Land, die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) und die verbündete Oromo Liberation Army (OLA), die einen bewaffneten Aufstand gegen die Zentralregierung in Addis Abeba führen, von dem Dialog ausgeschlossen sein werden. Mitte Dezember hatte die TPLF ihren Rückzug in die Provinz Tigray angekündigt, die Regierung stoppte daraufhin ein weiteres Vorrücken ihrer Streitkräfte. (dpa/jW)