Treffen ohne Friedensperspektive

Alex Brandon/Pool/AP Photo via dpa Kämpft weiter für einen palästinensischen Staat: Präsident Mahmud Abbas (Ramallah, 25.5.2021)

Am Dienstag abend hat erstmals seit August ein Treffen zwischen dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und Israels Verteidigungsminister Benjamin Gantz stattgefunden. Es ist über zehn Jahre her, dass der PLO-Chef zuletzt auf israelischem Gebiet empfangen wurde.

Gantz, der Abbas in seinem Haus nahe Tel Aviv traf, vermied jegliche Signale, die auf eine Wiederaufnahme des seit 2014 auf Eis liegenden Friedensprozesses hindeuten könnten. Bei den Gesprächen ging es vielmehr um Sicherheitsfragen sowie um politische und wirtschaftliche Themen. Das israelische Verteidigungsministerium kündigte »vertrauensbildende Maßnahmen« wie eine erleichterte Einreise palästinensischer Geschäftsleute nach Israel an. Vertreter der Palästinenser hingegen machten deutlich, wie wichtig ihnen Schritte in Richtung Beilegung des Konflikts mit Israel und eine Perspektive auf einen eigenen Staat seien. Allerdings lehnt Israels Ministerpräsident Naftali Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei einen palästinensischen Staat ab und hat sich in der Vergangenheit mehrfach für die Annexion palästinensischer Gebiete ausgesprochen.

Erst am Sonntag hatte er nach einer Sondersitzung seines Kabinetts auf den am 14. Dezember 1981 von Israel zu zwei Dritteln annektierten Golanhöhen eine Verdopplung der illegalen Siedlungen auf dem völkerrechtlich zu Syrien gehörenden Gebiet angekündigt. Dafür soll ein Programm in Höhe von Hunderten Millionen Euro aufgelegt werden, zwei komplett neue Siedlungen mit den Namen Assif und Matar sollen entstehen, und in Infrastruktur soll investiert werden. Die strategisch und wirtschaftlich bedeutenden, ressourcenreichen Golanhöhen sollen Israels Zentrum für erneuerbare Energien werden. Das syrische Außenministerium kritisierte am Montag die »beispiellose gefährliche Eskalation«. Die »massiven und systematischen Rechtsverstöße« seitens Israels liefen auf Kriegsverbrechen hinaus.

Auf den Golanhöhen leben neben etwa 25.000 Drusen und 2.000 Alawiten bereits jetzt 27.000 israelische Siedler. Anders als viele Drusen im israelischen Kernland lehnen die Bewohner der vier drusischen Dörfer auf dem Golan die israelische Staatsbürgerschaft sowie die Ableistung von Militärdienst in der israelischen Armee ab und begreifen sich weiter als syrische Staatsbürger.