Maßnahmen gegen Omikron

Petros Giannakouris/AP/dpa

Die Regierung in Athen hat angesichts einer rasanten Ausbreitung der Omikronvariante des Coronavirus zahlreiche Maßnahmen vorgezogen, die bisher für den 3. Januar 2022 geplant waren. Wie der griechische Gesundheitsminister Thanos Plevris am Mittwoch sagte, gelten die Maßnahmen ab sechs Uhr an diesem Donnerstag morgen. Demnach müssen alle Tavernen, Bars und Kneipen um Mitternacht schließen. In allen öffentlichen Räumen bleibe die Pflicht, eine FFP-2-Maske zu tragen. Am Dienstag waren rund 21.600 Neuinfektionen registriert worden. (dpa/jW)