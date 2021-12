Höchster Wochenwert bei weltweiten Neuinfektionen

Paris. Die Zahl der weltweit gemeldeten Coronaneuinfektionen hat den höchsten Wochenwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Auf der ganzen Welt wurden vom 22. bis 28. Dezember durchschnittlich mehr als 935.000 Infektionen pro Tag nachgewiesen, wie die Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben am Mittwoch berichtete. Insgesamt gab es demnach 6.550.000 Fälle binnen sieben Tagen. Im Vergleich zur Vorwoche ein Anstieg um 37 Prozent. Die meisten Neuinfektionen werden derzeit in Europa verzeichnet, wo in den vergangenen sieben Tagen insgesamt mehr als 3,5 Millionen Fälle registriert wurden. Der Anstieg der Neuinfektionen hat sich bisher aber nicht auf die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona niedergeschlagen, die seit drei Wochen weltweit rückläufig ist. In den vergangenen sieben Tagen wurden im Durchschnitt rund 6.450 Todesfälle pro Tag verzeichnet. (AFP/jW)