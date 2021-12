Brüssel will gegen Moskau mitmischen

Jon Super/Pool via REUTERS Fühlt sich außen vor gelassen: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell (Liverpool, 12.12.2021)

Die EU hat Russland aufgefordert, an den bevorstehenden Beratungen über den Ukraine-Konflikt beteiligt zu werden. »Wenn Moskau, wie angekündigt, ab Januar über die Sicherheitsarchitektur in Europa und über Sicherheitsgarantien sprechen will, dann ist das nicht nur eine Angelegenheit, die Amerika und Russland angeht«, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell der Welt (Mittwochausgabe). »Wir wollen keine unbeteiligten Zuschauer sein, über deren Köpfe hinweg entschieden wird.«

Am Dienstag hatte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow entsprechende Äußerungen eines US-Sprechers über gemeinsame Beratungen am 10. Januar in Genf bestätigt. Wie der Sprecher des Bundeskabinetts, Wolfgang Büchner, am Mittwoch laut der Agentur TASS erklärte, gebe es darüber hinaus »eine Reihe von Gesprächen, die anstehen«. So könnte der Russland-NATO-Rat am 12. Januar tagen, außerdem seien bilaterale Verhandlungen zwischen Moskau und Berlin vereinbart. Unterdessen kritisierte der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, deutsche Forderungen nach Waffenlieferungen in die Ukraine scharf. »Die militärische Erschließung der Ukraine ist aus unserer Sicht absolut schädlich und fehl am Platz. Alle Schritte in diese Richtung wären kontraproduktiv«, sagte er dpa. Der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte zuletzt Rüstungslieferungen an Kiew befürwortet.

Borrell unterstrich den Willen Brüssels, ebenfalls mitmischen zu wollen, indem er gegenüber Welt angab, dass die EU eine militärische »Trainingsmission« in der Ukraine erwäge. Dabei würde demnach die Führung der ukrainischen Armee trainiert.

Washington hält die Drohkulisse gegen Moskau unterdessen weiter aufrecht. Aufgrund der »angespannten Lage« zwischen Russland und der Ukraine, belasse man einen Flugzeugträger im Mittelmeer. Laut eines Beamten habe Verteidigungsminister Lloyd Austin den Flugzeugträger »Harry S. Truman« angewiesen, nicht wie geplant in den Nahen Osten weiterzufahren, »um unseren Verbündeten und Partnern unser Engagement für die kollektive Verteidigung zu versichern«.