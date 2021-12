Mehr Sozialabbau wagen

Michael Kappeler/dpa Regierung der Konzerne: Das Bundeskabinett arbeitet an der Verarmung der Bevölkerung

Die Pandemie bietet keine Pause: Das Kapital setzt auf Attacke. Führende Vertreter der großen Wirtschaftsverbände haben der Bundesregierung am Mittwoch ihren Forderungskatalog diktiert. »Eine ausgabenwillige Sozialpolitik ist nicht zukunftsfähig«, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, bei der Präsentation einer Umfrage unter Unternehmern in Berlin. »Deshalb werben wir für eine flexiblere Altersgrenze in der Rente und die Konzentration der Arbeitslosenversicherung auf die Kernbereiche.« Er nehme zwar zur Kenntnis, dass es Bezieher »schmaler Renten« gebe, »aber die Wahrheit ist auch, dass es die bestversorgte Rentnergeneration ist, die dieses Land jemals hatte«, so Dulger.

Ideologische Schützenhilfe kam vom Springer-Konzern. »Deutschland wird zum Schlaraffenland für Arbeitnehmer«, titelte Bild am Mittwoch. Die schwere Wirtschaftskrise wird einfach weggewischt. Statt dessen hätten »Deutschlands Arbeitnehmer in den nächsten Jahren hervorragende Jobaussichten«, wurde der frühere Rechtsaußen der »Wirtschaftsweisen«, Lars Feld, zitiert. Wegen des sogenannten Fachkräftemangels müssten Unternehmen in der Gastronomie sowie im Pflege- und Logistikbereich künftig deutlich höhere Löhne zahlen, um Beschäftigte anzuwerben.

Die Realität sieht anders aus. Durch die Einführung des Niedriglohnsektors und die Kürzungsorgien im Sozialbereich hat das deutsche Kapital die Mitgliedstaaten in der EU niederkonkurriert. Selbst in Brüssel ist man mittlerweile übereingekommen, dass die harten »Sparvorgaben« aus dem »EU-Stabilitätspakt« nicht mehr tragfähig sind. Laut den Verträgen von Maastricht darf die Staatsverschuldung der EU-Mitglieder nur 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Im Durchschnitt sind es derzeit rund 100. Eine Grenze, die der Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), der Deutsche Klaus Regling, gerne fixieren möchte. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni meldete am Mittwoch Widerspruch an. Gegenüber der FAZ forderte er »realistische Regeln« ein. Die Kommission werde Mitte 2022 ein Reformwerk vorstellen.

Die Bundesregierung ist sich hingegen einig: »Deutschland muss als Stabilitätsanker weiterhin seiner Vorreiterrolle in Europa gerecht werden. Finanzielle Solidität und der sparsame Umgang mit Steuergeld sind Grundsätze unserer Haushalts- und Finanzpolitik«, heißt es im Koalitionsvertrag. Gentiloni stellt das Dogma in Frage: »Die gemeinsame Antwort auf die Pandemie hat sicher vieles verändert und Europa zusammengeschweißt«, sagte er. Ob sich dies bewahrheite, werde aber erst die Zukunft zeigen.

Doch auch Gentiloni verfehlt den Kern der Auseinandersetzung. Heiner Flassbeck, der frühere Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, sagte gegenüber jW: »Die Regeln des EU-Stabilitätspakts waren noch nie gerechtfertigt.« Die Kommission berücksichtige nicht, dass jedes EU-Mitglied völlig andere Voraussetzungen habe. Das Problem sei, dass die Unternehmen in ganz Europa auf Rücklagen säßen, statt Schulden aufzunehmen. Die Staaten müssten weitere Schulden machen, sonst breche die Wirtschaft zusammen. Von exzessiven Lohnsteigerungen, die Bild ausgemacht haben will, hat Flassbeck nichts gesehen. »Die Löhne der Beschäftigten in Deutschland erreichen nicht mal das Inflationsziel von zwei Prozent der EZB.« Wer so etwas behaupte, rede Unsinn, so Flassbeck.