Familienarchiv Rolf-Dieter Röger und Georg Röger / Platino Rassistische Erfahrungen blieben nicht aus: Rudolf Duala Manga Bell (ganz rechts) und Tube Meetom (ganz links) mit ihrer Gastfamilie in Aalen

Am 8. August 1914 wurden in der deutschen Kolonie Kamerun der 41jährige Herrscher des Douala-Volkes, Rudolf Douala Manga Bell, und sein Vertrauer Adolf ­Ngoso Din mit dem Galgen hingerichtet. Die beiden Männer waren von einem Kolonialgericht wegen »Hochverrats« zum Tode verurteilt worden, nachdem sie der Leiter des Reichskolonialamtes, Wilhelm Solf, aufgrund eines gefälschten Telegramms der Vorbereitung eines Aufstandes beschuldigt hatte. Die letzten Worte Manga Bells lauteten: »Unschuldiges Blut hängt ihr auf. Umsonst tötet ihr mich. Verdammt seien die Deutschen. Gott, ich flehe dich an; höre meinen letzten Willen, dass dieser Boden niemals mehr von Deutschen betreten werde.«

In Kamerun gilt Douala Manga Bell heute als Nationalheld, während in Deutschland der juristisch verbrämte Justizmord an dem antikolonialen Aktivisten kaum bekannt ist. Das will die Sonderausstellung »Hey Hamburg, kennst du Douala Manga Bell?« ändern, die seit April 2021 im Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt (MARKK), dem früheren Hamburger Museum für Völkerkunde, zu sehen ist. Anspruch der experimentellen Schau, die von Suy Lan Hopmann kuratiert und in Kooperation mit Prinzessin Marilyn Douala Manga Bell, einer Urenkelin des hingerichteten Königs, realisiert wurde, ist die Vermittlung der Themen koloniales Erbe und Rassismus. Den zentralen Erzählstrang bildet der im Stil einer Graphic Novel gehaltene Bilderzyklus »Die Vergangenheit ist ein Weg« des nigerianischen Künstlers Karo Akpokiere. Dazu kommen Archivbestände des MARKK und Leihgaben. Ein Foto zeigt Rudolf Manga Bell bei einem Karnevalsumzug im süddeutschen Aalen. Fünf Jahre hatte der spätere König, der wie viele aus der Oberschicht seines Volkes einen deutschen Vornamen trug, in den 1890er Jahren dort gelebt. Er und ein weiterer Junge aus Kamerun waren damals die einzigen Schwarzen in der Stadt – rassistische Erfahrungen blieben nicht aus.

Eine von Ende des 19. Jahrhunderts stammende Holzfigur, die einen kamerunischen Würdenträger in europäischer Kleidung zeigt, verdeutlicht den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch zwischen Kamerun und Deutschland. 1884 hatte Manga Bells Großvater King Bell einen »Schutzvertrag« mit dem Deutschen Reich abgeschlossen, der diesem die Verwaltung des Gebiets am Douala-Fluss übertrug. Im Gegenzug sollten die Douala ihr Land sowie ihr Monopol auf Handel mit dem Hinterland behalten. Denn aus dem Landesinneren bezog die reiche Douala-Händlerklasse, der die Herrscherfamilie Bell angehörte, Kautschuk, Palmöl und Elfenbein, das sie an europäische Handelsfirmen abtraten, um im Gegenzug Tabak, Salz, Branntwein und Stoffe zu erhalten. Doch für die Deutschen – eine treibende Kraft waren Hamburger Handelsfirmen – diente das Abkommen als Türöffner für die weitere koloniale Unterwerfung.

1910 begann der deutsche Gouverneur mit der Enteignung und Vertreibung der Einheimischen am Ufer des Douala-Flusses, um dort eine Stadt nur für Europäer erbauen zu lassen. Apartheidstrukturen wurden im Namen der Hygiene gerechtfertigt. Denn die Schwarzen – und nicht ihre elenden Wohnverhältnisse oder unzureichende medizinische Versorgung – wurden von deutschen Wissenschaftlern für die Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria verantwortlich gemacht. Für Manga Bell – bis dahin Bewunderer alles Deutschen – war diese rassistische Herabsetzung ein Schock. Der König nahm nun den politischen Kampf gegen den »Rechtsbruch der Enteignung der Douala« auf. Er formulierte Eingaben an den Reichstag, während sein Sekretär Adolf Ngoso Din in Berlin die Unterstützung von liberalen Journalisten, Juristen und sozialdemokratischen Politikern wie Paul Levi und Hugo Haase organisierte. Ihren Widerstand – nicht mit dem Speer oder Gewehr, sondern mit dem Wort und dem Recht – mussten Manga Bell und Ngoso Din mit ihrem Leben bezahlen. Ihr antikolonialer Kampf wurde unter anderem von Dins Verlobter Maria Mandessi Bell weitergeführt. Die Ausstellung erinnert mit einem Ausblick bis in die Zeit der Dekolonisierung daran, dass die Prinzessin, die 1912 bei einer baptistischen Gastfamilie in Brandenburg gelebt hatte, zu einer Wegbereiterin der panafrikanischen »Négritude«-Bewegung wurde.