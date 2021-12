Rechte Räume

Fabian Sommer/dpa Rekonstruktionsarchitektur als Medium für rechte Ideologien: Die Altstadt von Frankfurt am Main (7.5.2018)

In den vergangenen Jahren hätten vor allem zwei Themen die Auseinandersetzung um Städte und deren Gestaltung bestimmt: die sich in steigenden Mieten, Gentrifizierung und Wohnraumknappheit ausdrückende Wohnungsnot sowie die mit der Erderwärmung verbundenen Fragen des Verkehrs und der Gestaltung des öffentlichen Raums, schreibt Britta Kremers in ihrem Einleitungsbeitrag für die neue Lotta. Auch für die Rechte seien diese Themen von Belang – und zwar nicht nur, weil sich eine an Wahlen orientierte Partei wie die AfD zu gesellschaftlich relevanten Konfliktfeldern positionieren müsse. Und so widmet sich die vorliegende Ausgabe der »antifaschistischen Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen« schwerpunktmäßig dem Thema »Verbaute Ideologie – Architektur und Stadtplanung von rechts«.

In verschiedenen Publikationen der extremen Rechten hätten sich Beiträge zum Thema gehäuft. So sei sich etwa die NPD sicher, dass bezahlbarer Wohnraum die soziale Frage der Zukunft sei. Uneinigkeit bestehe aber darin, was zu tun ist, ob ein »Mietendeckel« sinnvoll oder aber ein »sozialistischer Irrweg« sei, beschreibt Kremers die widersprüchlichen Positionierungen und kommt zu dem Schluss, dass die Neonazipartei »auf diese wie jede andere soziale Frage auch nur rassistische Antworten findet«. So existiere durchaus ein rechter Urbanismus, der »vor allem die Architektur von Städten als Medium von Geschichtspolitik und nationaler Sinnstiftung begreift«, so Kremers weiter.

Johann Braun skizziert unter dem Titel »Gefährlicher Ort und identitätsstiftendes Denkmal« die historischen wie aktuellen Vorstellungen, die sich die Rechten von der Stadt machen, und analysiert, wie die Stadt damit »zur Bühne regressiver Politiken und zur Adressatin rechter Vorstellungen von Harmonie, Ordnung und Gemeinschaft« werde. Während sich Peter Bescherer mit den Positionen der AfD in bezug auf Stadtpolitik und Bauen beschäftigt, beschreibt Sebastian Hell am Beispiel der »Neuen Frankfurter Altstadt« wie Rekonstruktionsarchitektur von Rechten als Medium genutzt werde, um ihre Ideologie in bürgerliche Kreise zu transportieren.

In einem Interview, das Jan Raabe und Torben Heine mit dem Architekturtheoretiker Stephan Trüby geführt haben, wird thematisiert, ob und wie Architektur »rechte Räume« schaffe und welche städtebauliche Agenda die äußerste Rechte vertrete. Trüby verweist in dem Gespräch beispielhaft auf den im April dieses Jahres publizierten Antrag der AfD-Bundestagsfraktion für einen »Nationalen Aktionsplan Kulturelle Identität«. Wenn man diesen analysiere, werde man »erstaunt feststellen, dass hier vor allem in zwei Bereichen rechte Kulturpolitik – oder, wenn man so will: Metapolitik – betrieben wird«. Zum einen auf dem Feld der Sprache, wenn die AfD etwa vorschlage, eine »Deutsche Akademie für Sprache und Kultur« zu gründen. Zum anderen bezüglich ihrer traditionalistischen Architekturagenda, die laut Trüby »dezidiert antimodern« sei und »mit der eine vermeintlich gute alte Zeit, in der die Welt scheinbar noch in Ordnung war, mit Bauwerken rekonstruiert werden« solle.

Die aktuelle Lotta enthält zudem Beiträge zu Aktivitäten von »Querdenkern« und Neonazis im Nachgang an die Flutkatastrophe im Ahrtal, den Strukturen des »Hammerskins«-Netzwerkes in NRW, dem Revival der Neonaziskins in Dortmund und den »Deutungskämpfen um die Vergleichbarkeit kolonialer und NS-Verbrechen«. Ebenso werden die Strukturen der Partei »Die Basis« aus dem Coronaleugnerumfeld sowie das Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl analysiert.