Nachschlag: Schön glattgebügelt

SWR/Schmidtz Katze Filmkollektiv Der junge Köhler Peter (Frederick Lau) verliebt sich in ein Mädchen (Henriette Confurius): »Das kalte Herz«

Tief in die Trickkiste wurde für dieses 2016er Remake des Defa-Klassikers gegriffen – jede Menge Spezialeffekte erschaffen phantastische Märchenwelten, und Schauspieler wie Milan Peschel als das Glasmännchen können durchaus überzeugen. Doch die Bilder sind zu schön, um zu fesseln. Das macht den Film zu einem merkwürdig glattgebügelten Einerlei. Es fehlt der sich einbrennende Kontrast zwischen Heimatfilm und Horrorkabinett, der den ersten DDR-Farbfilm von 1950 so einzigartig macht. Und Moritz Bleibtreu als Holländer-Michel ist wirklich nicht vergleichbar mit dem markerschütternden Erwin Geschonnek. In Wilhelm Hauffs Märchen von 1827 sind zudem Not und Elend der süddeutschen Bevölkerung ein Leitmotiv in der Erzählung, in der Realität hervorgerufen durch Ausbeutung in der ständischen Gesellschaft und britische Konkurrenz, die die industrielle Massenproduktion eingeführt hatte. Das klingt zwar auch in der Neuauflage an, die Drastik geht im Reigen der Fabelwesen allerdings ziemlich unter. (mme)