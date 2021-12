Relikte rasieren

Nach Ansicht von Koloniallinguistin Doris Stolberg sollten Relikte des deutschen Kolonialismus auf Straßenschildern nicht mehr geehrt werden. »Auch wenn man den Namen beibehält und ihn in einen erklärenden Kontext stellt, ist das zuwenig«, sagte die Expertin vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim der Deutschen Presseagentur. Als Beispiel für eine Neubenennung nannte Stolberg eine Hererostraße im Gedenken an den Genozid am südwestafrikanischen Hirtenvolk. (dpa/jW)