Heiland der Kunstmärkte

imago images/ZUMA Press Ehrliche Liebhaberei ist Voraussetzung des Selbstbetrugs der Expertise: Dianne Modestini (l.) und Ashok Roy inspizieren den Salvator mundi

Obwohl »The Lost Leonardo« um ein einziges Gemälde kreist, ist das Werk, das 2005 unvermittelt in einem kleinen Auktionshaus in New Orleans auftauchte und Jesus Christus als Salvator mundi darstellt, in diesem Dokumentarfilm nur kursorisch zu sehen. Vereinzelt werden Detailfotos und Infrarotaufnahmen eingeblendet, die schwere Erhaltungsschäden andeuten, sowie verborgene Unterzeichnungen. Archivaufnahmen zeigen das Bild kurz in einer Ausstellung der Londoner Nationalgalerie, die 2011 überraschend vorbehaltlos Leonardo da Vinci zu seinem Schöpfer erklärte. Ähnlich knappe Eindrücke ergeben sich wiederum aus Nachrichtenbildern von der 2017 durch mehrere Weltstädte tingelnden Verkaufsschau, mit der jene New Yorker Auktion vorbereitet wurde, die den aktuellen Rekordpreis für Kunst aufstellte: 450 Millionen US-Dollar (398 Millionen Euro), inklusive Aufgeld.

Zur Requisite degradiert

Dagegen ist in kurzen, nachgestellten Szenen, die die fünf Jahre dauernde Restaurierung des Gemäldes durch Dianne Modestini andeuten, die renommierte New Yorker Expertin offenkundig neben einer Nachbildung ihres vorübergehenden Arbeitsgegenstandes zu sehen. Das gleiche gilt selbstverständlich für den Interviewmoment, in dem der launige Kunstkritiker Jerry Saltz kurzerhand seine Einschätzung auf die Oberfläche des Bildes kritzelt, dass das Thema des Films wohl nicht »wirkliche« Kunst sei – und schon gar nicht ein echter Leonardo. Dabei reflektiert die Selbstverständlichkeit, mit der Regisseur Andreas Koefoed in solchen kleinen Inszenierungen das Rekordobjekt zur nachgemachten Filmrequisite degradiert, ganz beiläufig den Umstand, dass die konkreten Qualitäten und die etwaige Aura des (angeblichen) Originals wohl längst vom grellen Sensationscharakter erstickt wurden.

Dass die Geschmacklosigkeiten und Absurditäten, die die Verwandlung einer wurmstichigen Antiquität in einen weltbekannten Fetisch begleiteten, allemal amüsieren können, beweist der dänische Filmemacher wiederum, indem er als jeweiligen Talking Head einfach jeden und jede einfängt, die Relevantes zum Thema berichten mag. Das reicht von den umtriebigen New Yorker Kunsthändlern, die das Bild zunächst für gut 1.000 Dollar erwarben, bis zum skrupellosen Betreiber eines Schweizer Zollfreihafens, der es ihnen 2013 für über 80 Millionen abkaufte – um es mit etwa 50prozentigem Gewinn sogleich wieder an einen in Monaco lebenden russischen Oligarchen zu verhökern.

Verdorbene Geschäfte

Ohne dass Koefoed übermäßig kritisch nachfragen müsste, zeichnet sich ab, in welchem Maße neben Schaumschlägerei auch Stillschweigen diesen gleichsam alchimistischen Prozess beförderte. Man bekommt also einerseits Videoimpressionen des raffinierten Schmierentheaters geboten, das der Auktionator von Christie’s vor beeindruckt raunenden Millionären aufführte, bevor er einem anonymen Telefonbieter schließlich den Rekordzuschlag erteilte. Andererseits deutet sich an, dass die Redseligkeit, mit der Yves Bouvier Einblicke ins Schattenreich internationaler Zollfreihäfen gibt, wohl nur dadurch bedingt ist, dass sein ehemaliger Auftraggeber Dmitri Rybolowlew sich inzwischen übervorteilt fühlt und dem Schweizer nachhaltig das Geschäft verdorben hat, indem er ihn gleich in mehreren Ländern vor Gericht zerrte. Auf diese Weise wurden offenbar auch die E-Mails publik, aus denen der Film zitiert und die Einblick in ebenso freche wie plumpe Wucherpraktiken geben.

Der subtile Horror

Zudem ist zu erahnen, dass neben geschmeidiger Diskretion auch ehrliche Liebhaberei Voraussetzung jenes Selbstbetruges ist, der es entscheidenden Akteuren im Kunstgeschäft ermöglicht, handfeste Interessenkonflikte zu verleugnen. Für die faszinierendsten Momente von »The Lost Leonardo« sorgt Modestini, wenn sie bestreitet, jemals Anteile am »Salvator mundi« besessen zu haben – nur um im nächsten Moment einzuräumen, dass sie mit einer Vergütung rechnen durfte, die die üblichen Honorare offenbar deutlich übertraf. Andere Aussagen lassen nachvollziehen, dass die ungewöhnlich lang währende Restaurierung des Bildes mit der Verarbeitung des Todes von Modestinis Ehemann Mario Modestini einherging, der selbst berühmter Restaurator und Liebhaber alter italienischer Meister war – was die emotionale Bereitschaft der Witwe, im konkreten Arbeitsgegenstand plötzlich das Werk des vielleicht berühmtesten aller alten Meister zu erkennen, durchaus befördert haben mag.

Um so nachdrücklicher wirkt im Kontrast zu diesen nachvollziehbaren Sentimentalitäten jedoch der subtile Horror, den schließlich ein kurz eingeblendetes Foto zweier stumm bleibender Staatsmänner vermittelt, die vorm Louvre posierten, während der »Salvator mundi« wahrscheinlich als geopolitisches Faustpfand in ihren diplomatischen Verhandlungen firmierte: Das feiste Grinsen des mörderischen De-facto-Herrschers von Saudi-Arabien und aktuellen Besitzers des Rekordbildes, Kronprinz Mohammed bin Salman, sagt, während er seinen Arm um einen etwas verlegen dreinblickenden Emma­nuel Macron legt, mehr aus als jeder Pinselstrich von Leonardo (oder wer auch immer »Salvator mundi« gemalt haben mag).