Belgien liefert Rapper nicht an Spanien aus

Gent. Belgien hat die Auslieferung des Rappers Valtònyc an Spanien abgelehnt. Ein Berufungsgericht in Gent entschied am Dienstag, dass der Antrag auf Auslieferung des Musikers unzulässig sei. Valtònyc war in Spanien wegen »Verherrlichung des Terrorismus« der baskischen Untergrundorganisation ETA und »Beleidigung der Krone« in seinen Songs zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden und floh daraufhin 2018 nach Belgien. (AFP/jW)