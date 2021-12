Parlamentsneuwahlen in Barbados verkündet

Bridgetown. Nach der Lossagung von der britischen Krone Ende November ist in der neuen Republik Barbados eine vorgezogene Parlamentswahl ausgerufen worden. Bereits am 19. Januar sollen die Bürger des karibischen Inselstaates abstimmen, wie Premierministerin Mia Mottley am Montag (Ortszeit) in einer Fernsehansprache verkündete. Sie habe Staatspräsidentin Sandra Mason geraten, das Parlament sofort aufzulösen. Die nächste Wahl wäre regulär erst im Jahr 2023 fällig gewesen. (dpa/jW)