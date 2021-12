Impfkampagne gegen Cholera in DR-Kongo

Kinshasa. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in der Demokratischen Republik Kongo eine große Impfkampagne gegen Cholera gestartet. Wie die Organisation am Montag in Kinshasa mitteilte, sollen zwei Millionen Menschen im Osten des Landes geimpft werden. Die Kampagne begann demnach am vergangenen Mittwoch in den Provinzen Haut-Lomami, Süd-Kivu und Tanganjika, die seit August stark von Cholera betroffen seien. In dem großen zentralafrikanischen Land wurden laut WHO seit Jahresbeginn 8.279 mutmaßliche Cholerafälle gemeldet, außerdem 153 Todesfälle in 16 der insgesamt 26 Provinzen. (AFP/jW)