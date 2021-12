Wieder Proteste gegen Coronamaßnahmen

Bautzen. Bundesweit sind am Montag abend erneut Zehntausende Menschen in Dutzenden Städten gegen die Coronamaßnahmen und eine Impfpflicht auf die Straße gegangen. Ein Schwerpunkt der Proteste lag trotz des dort geltenden Demonstrationsverbots auf Sachsen. In Bautzen wurden zwölf Beamte verletzt und ebenso viele Einsatzfahrzeuge beschädigt, als die Polizei einen Aufzug mit 500 Teilnehmern stoppte. Hier werde »Bürgerkrieg geprobt«, kritisierte die sächsische Landtagsabgeordnete der Partei Die Linke, Kerstin Köditz, am Dienstag über Twitter. Sie forderte ein Verbot der faschistischen Partei »Freie Sachsen«. (dpa/jW)