Lockdown verschärft

cnsphoto via REUTERS

Im Norden Chinas haben die Behörden die Coronamaßnahmen erneut verschärft. Eine Woche nach der Verhängung eines strikten Lockdowns in der 13-Millionen-Metropole Xi’an (siehe Bild) verkündeten die Behörden im 300 Kilometer entfernten Yan’an am Dienstag die vorläufige Schließung von Geschäften. Hunderttausende Menschen in einem Stadtbezirk wurden unter Quarantäne gestellt. In Xi’an war diesen Monat der schwerste Coronaausbruch in China seit 21 Monaten festgestellt worden. Am Dienstag stieg die Zahl der Coronainfektionen in der Stadt erneut. (AFP/jW)