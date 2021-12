NATO in Litauen: Bundeswehr plant Kaserne

Berlin. Die BRD und Litauen planen für den Einsatz des NATO-Gefechtsverbandes in dem baltischen Land den Bau einer festen Kaserne. In der neuen Anlage sollten Soldaten des »multinationalen Verbandes« gemeinsamen mit litauischen Einheiten untergebracht werden, bestätigte das Einsatzführungskommando in Schwielowsee bei Potsdam. Die Anlage solle den Planungen nach bei der Stadt Rukla gebaut werden. Bisher seien Planungskosten in einstelliger Millionenhöhe für das Vorhaben hinterlegt, sagte ein Sprecher auf dpa-Anfrage. Bezahlt werden soll es von Litauen und der BRD gemeinsam. Die Gesamtkosten könnten noch nicht beziffert werden. »Damit leisten wir auch einen Beitrag zur Verbesserung der militärischen Fähigkeiten unserer Gastnation«, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos. (dpa/jW)