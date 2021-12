Raketen auf Latakia

SANA/Handout via REUTERS Feuerwehrleute im Kampf gegen die Flammen im Containerlager des bedeutenden Mittelmeerhafens

Am frühen Dienstag morgen haben israelische Raketen nicht nur den Hafen im syrischen Latakia getroffen und das dortige Containerlager in Flammen gesetzt, sondern auch umfassende Schäden an umliegenden Privathäusern und einem Krankenhaus verursacht. Das Ausmaß der Zerstörungen wurde nach Angaben der syrischen Nachrichtenagentur SANA noch evaluiert. Von Toten und Verletzten war keine Rede, die Flammen waren von Feuerwehrleuten und anderen Einsatzkräften bereits unter Kontrolle gebracht worden.

Der Hafen von Latakia ist nicht nur einer der wichtigsten Syriens, über den das von Krieg und Sanktionen gebeutelte Land Lebensmittel und Medikamente importiert. Nur 20 Kilometer südlich befindet sich auch die russische Luftwaffenbasis Hmeimim, die russische Marinebasis in Tartus ist nur 85 Kilometer entfernt. Israel, das sich nur in den seltensten Fällen zu einzelnen Angriffen bekennt, aber nach eigenen Angaben seit 2011 Hunderte Luftangriffe auf das Nachbarland geflogen hat, hält sich gewöhnlich mit Aggressionen in der Nähe russischer Stützpunkte zurück. Das gilt besonders, seit die syrische Luftwaffe im Jahr 2018 versehentlich ein russisches Militärflugzeug abgeschossen hatte und dabei 15 Soldaten ums Leben gekommen waren. Vorausgegangen war ein israelischer Angriff. Moskau machte damals das israelische Militär verantwortlich und sicherte sich die Zusage Tel Avivs, in Zukunft über geplante Operationen informiert zu werden.

Der Hafen von Latakia wurde bereits am 7. Dezember von israelischen Raketen getroffen, nach Angaben der israelischen Armee wurden iranische Waffenlieferungen zerstört – obwohl Latakia nicht als Hauptumschlagspunkt für solche bekannt ist. Kurz nach dem Angriff hatte sich Israels Premierminister Naftali Bennett ungewöhnlich freimütig zur Urheberschaft seines Militärs bekannt und erklärt, man werde »die Kräfte des Bösen in der Region« weiterhin »Tag und Nacht bekämpfen«.

Im Hafen von Latakia sollen vor allem iranische Kräfte getroffen werden. Denn während die syrische Regierung mit Moskau ein über Jahrzehnte gültiges Leasingabkommen für den Hafen von Tartus abgeschlossen hat, bestehen seit 2019 für den Hafen von Latakia umfassende Verträge mit Teheran. Iran darf den Hafen mit 23 Lagern allerdings nur für ökonomische Zwecke nutzen. Der Angriff könnte aber auch dazu dienen, einen Keil zwischen Moskau und den Iran sowie die libanesische Hisbollah, ebenfalls eine enge Verbündete von Damaskus, zu treiben: Bereits nach dem Angriff Anfang Dezember war über eine Mitwisser- oder gar Komplizenschaft Moskaus spekuliert worden, da das russische Militär – möglicherweise aus Missfallen über die iranische Präsenz in Latakia – die israelischen Angriffe nicht abgewehrt hätte. Dass Moskau keine israelischen Kampfflugzeuge abschießt, ist aber weit wahrscheinlicher seinem Bestreben geschuldet, eine militärische Eskalation in Syrien, wo sich auch US-Truppen befinden, zu vermeiden. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund der von der NATO geschürten Spannungen um die Ukraine.

Kein Zufall dürfte sein, dass der Angriff auf Latakia in engem zeitlichem Zusammenhang mit der Ankündigung des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi steht, in den nächsten Tagen nach Russland zu reisen. Nach iranischen Angaben sollen die ökonomischen und Handelsbeziehungen zwischen Moskau und Teheran erheblich ausgeweitet werden.