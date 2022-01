Ein böser Spaß

KHARBINE-TAPABOR/imago images Fast alle wünschten seinen Tod, und die Wahrheit blieb im dunkeln: Paul-Louis Courier (Zeichnung, Künstler unbekannt)

Polemiker denken wir uns als im Zank der Welt verbunden. Doch gibt es auch weltfremde. Ein solcher war Paul-Louis Courier, der vor 250 Jahren, am 4. Januar 1772, geboren wurde. Courier, der gegen Ende seines grausam abgekürzten Lebens als brillanter Widersacher der Reaktion galt, kümmerte sich zunächst wenig um die Welt. Er interessierte sich weder für Politik noch für Gesellschaft, weder für Klatsch noch für Karriere und kaum für Frauen. Seine einzige Leidenschaft neben dem Tanzen waren die Schriften des antiken Griechenland. Doch bei dieser Liebhaberei wurde er fortwährend gestört.

Der erste, der ihn störte, war sein vermögender Vater, der nach Väterart befand, Hellenismus sei eine brotlose Kunst. Der Sohn schlug fügsam eine Offizierslaufbahn ein, doch mit Hintergedanken, die seinem Vorgesetzten nicht lange verborgen blieben: »Hauptmann Courier war der schlechteste Offizier der ganzen Armee, in die er nur deshalb eingetreten ist, um Gelegenheit zu haben, sich in Bibliotheken zu begeben und dort Studien an griechischen Manuskripten zu treiben.« Tatsächlich führte der napoleonische Imperialismus den jungen Offizier nach Italien und damit in die Nähe bedeutender Literaturschätze. Doch nach einigen Jahren trat eine weitere, ganz erhebliche Störung seines kleinen Glücks ein: Krieg.

Giftige Episteln

Verglichen mit Napoleons Russland-Expedition, war der Kampf gegen kalabrische Partisanen ein Nebenkriegsschauplatz, aber ein blutiger. Courier hasste die »mal barbarische, mal lächerliche Tollheit« des Krieges, berichtete angewidert, er habe gerade »sechs erstochen, zehn füsiliert«, und nahm endlich, nach 17 Jahren, Abschied von der Armee, die sich als wahre Schule seiner Polemik erwies. Idiotische Befehle hatte er mit giftigen Episteln beantwortet und sich geweigert, seine Übersetzung des Dichters Longos der Schwester Napoleons, Élisa, zu widmen. Anders als sein Freund und Bewunderer Stendhal hielt Courier nichts von Napoleon Bonaparte, über den er schrieb: »Alles bei uns ist geprägt vom Charakter dieses Helden, des Kraft-Genies, das in einer Stunde eine Verfassung, in ein paar Tagen ein Zivilrecht für alle Nationen verfertigte, zu Pferde regierte, obenauf alles anordnete und, während er sich die Stiefel auszog, ein Reich begründete, das noch immer besteht.«

Das Reich fiel nach Napoleons Sturz in die Hände der Heiligen Allianz. Nun begann der Despotismus der Frömmler. Courier, obwohl inzwischen offiziell Winzer, mischte sich immer öfter ein, stets auf der Seite der einfachen Leute, als deren Verbündeter er sich sah. Lokale Ereignisse waren die Anlässe seiner Flugschriften: Ein paar arme Teufel hatten vor dem Pfarrer ihre Mützen nicht gezogen und wurden streng bestraft, den Dörflern wurde das Tanzen verboten, ein nahegelegenes Schloss sollte dem gerade (1820) geborenen Herzog von Bordeaux, dem späteren Heinrich V., übereignet werden. Sein glänzendes, von Blankversen durchwirktes Pamphlet über den Säugling als Schlossbesitzer führte zur ersten Festnahme Couriers und zu zweimonatiger Haft. Er hätte wohl, spottete er, statt von des Herzogs »Lätzchen« von seinem »hochherrschaftlichen Lätzchen« sprechen müssen. In seiner Schrift findet sich die Feststellung, das Vermögen der Hofschranzen sei durch »Plündern, Schröpfen, Morden, Verbieten und vor allem Konfiszieren angehäuft« worden.

Stockhiebe und Schwarzbrot

In seinem »Notizbuch des Winzers Paul-Louis« warnte er vor dem neuen Spanien-Feldzug: »Soldaten, ihr werdet in Spanien das Ancien Régime wiedererrichten und die Revolution ungeschehen machen. Aber, Freunde, wisst ihr denn, was das Ancien Régime ist? Es bedeutet Steuerlast fürs Volk, Schwarzbrot und Stockhiebe für die Soldaten. Stockhiebe und Schwarzbrot, das ist das Ancien Régime für euch. Das werdet ihr wiedererrichten, erst dort, dann hier.« Im »Notizbuch« hielt er fest, ein Bekannter habe ihm zugerufen: »Pass auf, Paul-Louis, pass auf, die Frömmler werden dich umbringen!« Er ging lächelnd darüber hinweg. Zwei Jahre später, am 10. April 1825, wurde er umgebracht.

Sein Mörder war der eigene gerade entlassene Förster, als dessen Spießgesellen unter anderem zwei Bedienstete Couriers auftraten, Brüder, die beide eine Affäre mit Couriers junger Frau hatten. Seither verbreiten die Rechten über Courier, dieser Schrecken der Restauration sei bloß ein lächerlicher Hahnrei gewesen. Doch das ist Unfug. Keineswegs floh Courier vor häuslichen Problemen in die Polemik, vielmehr türmten sie sich auf, weil er über dem Schreiben alles vergaß: seine geliebte Frau, seinen Hof. Es entging dem noch immer Weltfremden, dass er bereits bankrott war.

Zu auffällig verhielt sich die Justiz, als dass sich der Verdacht, der Mord könne beauftragt gewesen sein, ausschließen ließe. Der Förster wurde erst eilig freigesprochen, dann, als eine neue Zeugin alle an der Tat Beteiligten benannte, zu einer Geldstrafe verurteilt, die zu zahlen er sich dadurch entzog, indem er sich pünktlich totsoff. Alle Mittäter gingen straffrei aus. Die Möglichkeit, dass die Geheimpolizei, die über jeden Schritt Couriers unterrichtet war, seine zerrütteten Verhältnisse ausgenützt und den Mördern Schonung versprochen hat, liegt zumindest nahe.

Republikanisches Erbe

In Frankreich gehört Paul-Louis Courier zum republikanischen Erbe. Der Widerstandskämpfer Robert Desnos empfahl nachdrücklich seine Lektüre, der Widerstandskämpfer Jean Devaivre betrachtete 1949 in seinem bitteren, von Joseph Kosmas mitreißender Musik begleiteten Film »Der Bauernhof der sieben Sünden« Couriers Ermordung aus der je unterschiedlichen Perspektive der Akteure (und nahm so Akira Kurosawas »Rashomon«-Effekt um ein Jahr vorweg). Fast alle wünschten seinen Tod, und die Wahrheit blieb im dunkeln.

Ins Deutsche ist Courier seit fast 200 Jahren nicht mehr übersetzt worden, aber er hätte hierzulande wohl keine bessere Aufnahme zu erwarten als Ludwig Börne, mit dem ihn schon dessen Erzfeind Heinrich Heine verglichen hat. Neben William Hazlitt, schrieb Heine, sei Courier der »nächste literarische Verwandte Börnes«, nur dass sich jener »keineswegs zum Börneschen Humor erheben« könne. Das beweist nebenbei, dass Heine nicht viel Courier gelesen und sich so um manchen bösen Spaß gebracht hat.