Strahlend grünes Geläuf

Adam Holt/Action Images via Reuters Hier wird die Arbeit klimafreundlich verrichtet: Das New Lawn Stadium der Forest Green Rovers (Nailsworth, 16.11.2019)

Ein unnachahmliches Zeichen für den Klimaschutz setzte der FC Brentford Ende November in einer Pressemitteilung. Dem Wortlaut nach: In der kommenden Saison werde es keine neuen Trikots geben; man werde weiterhin im aktuellen spielen und wolle so ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen. Das soll nicht nur die Umwelt, sondern auch die Geldbörsen der Fans schützen. Um es nochmal zu betonen: Zwei Jahre in demselben Trikot – fantastisch. Medienberichte häuften sich. Sky Sport nennt es eine »außergewöhnliche Aktion«. Was beweist: Selbst für ein Minimum an Vermeidung der Verschwendung dürfen sich Fußballvereine mittlerweile einen Schulterklopfer abholen.

Nur Ökostrom

Dass es anders geht, zeigt der englische Viertligist Forest Green Rovers. Sie sind in Sachen Nachhaltigkeit als Vorbild zu sehen, zumindest kauft man ihnen das soziale Engagement mehr ab als dem oben genannten Klub aus Westlondon. Die Rovers wurden sogar von den Vereinten Nationen als erster klimaneutraler Klub zertifiziert. So fließt beim Verein nur Ökostrom, der von auf dem Stadiondach angebrachten Solarkollektoren erzeugt wird. Auch die Platzwarte verrichten ihre Arbeit klimafreundlich: Die Rasenmäher, die das strahlend grüne Geläuf auf annehmbarer Länge halten, sind ebenfalls solarbetrieben. Zudem verzichtet man auf den Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln und sammelt aufgefangenes Regenwasser zur Bewässerung. Die Trikots werden aus recycleten Materialien hergestellt und Schienbeinschützer aus Bambus. Die Kraft für ihre harte Arbeit auf dem Platz erhalten die Spieler durch vegane Kost. Verpflegung ist auch auf den Tribünen ein wichtiges Stichwort: Hier können die Anhänger der Rovers aus einem vielfältigen Angebot von selbstverständlich veganen Varianten von Burgern und den in englischen Stadien beliebten Pies wählen. Die Idee dazu hatte »der reichste Hippie Großbritanniens«, wie Dale Vince gemeinhin genannt wird. Der Milliardär machte sein Vermögen mit Windkraftanlagen. Als die Rovers vor knapp zwölf Jahren vor dem Ruin standen, brachte der überzeugte Veganer neben seiner Brieftasche auch seine Ideen mit.

Auch die Bundesliga hat in Sachen veganer Ernährung mittlerweile nachgezogen. Während sich mehr und mehr Profis – vermutlich aus Gründen der Selbstoptimierung – inzwischen vegan ernähren, bekommen auch die Fans auf den Tribünen häufiger vegane Gerichte an den Imbissbuden serviert. So kürte die Tierrechtsorganisation PETA 2019 den FC Schalke 04 zum »Veganmeister«. Dreizehn verschiedene vegane Snacks gab es bei diesem an den Verkaufsständen zu erwerben. Bundesweit besteht hier aber noch Nachholbedarf. So teilen sich in der Rangliste gleich vier Clubs den letzten Rang. In Mönchengladbach, Bochum, Paderborn und Regensburg gibt es für Veganer nur Fritten und Brezeln zu kaufen. Wie es besser geht, zeigt der 1. FC Köln. Die Domstädter bekamen 2021 eine TÜV-Zertifizierung für nachhaltige Unternehmensführung. Bundesweit bemühen sich auch immer mehr Vereine darum, weniger Müll zu produzieren.

Wiederverwertung

Ab der Saison 2023/24 will die DFL Nachhaltigkeitskriterien in die Vergabe der Lizenzen eingeführt haben. Wo es früher nur darum ging, genug Eigenkapital aufzuweisen, wird bald ein Augenmerk darauf gelegt, ob die Flutlichter aus LED-Scheinwerfern bestehen und in welchem Anteil der Stadionmüll wiederverwertet wird. Rekordmeister FC Bayern München hat sich bereits ein eigenes Müllheizkraftwerk gegönnt, in dem der Restanteil nicht-recyclebarer Abfälle zur Stromerzeugung genutzt wird. Bei einem großen Thema bleiben die Proficlubs aber noch still: Wie sie denn gedenken, mit ihrem enormen Flugverkehr umzugehen.