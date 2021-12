Wacklige Koalition

Ammar Awad/REUTERS Protest vor der Residenz des damaligen israelischen Premiers Benjamin Netanjahu in Tel Aviv am 12. Juni

Seit dem 13. Juni hat Israel zum ersten Mal seit langer Zeit eine Regierung, die nicht von Benjamin Netanjahu, dem Chef der rechten Likud-Partei, geführt wird. Um dieses Ergebnis zu erreichen, hatten sich nach der vierten Wahl innerhalb von zwei Jahren, die am 23. März stattfand, acht der 13 im Parlament vertretenen Parteien zusammengetan. Ihr Bündnis reicht von der linken Meretz-Partei bis zu den nationalistischen Parteien Jamina (Die Rechte), Jisrael Beitenu (Unsere Heimat Israel) und Tikwa Chadascha (Neue Hoffnung). Mit der Ra’am gehört der Regierungskoalition zum ersten Mal in der Geschichte des zionistischen Staates eine ausschließlich arabische Partei an.

Der Führer der mit 17 Abgeordneten stärksten Partei des Bündnisses, Jair Lapid von Jesch Atid (Es gibt eine Zukunft), hat dem Jamina-Chef Naftali Bennett, dessen Partei in der Knesset nur mit sieben Abgeordneten vertreten ist, bei der Regierungsbildung aus taktischen Gründen den Vortritt gelassen. Bennett soll bis Ende August 2023 Premierminister sein und das Amt dann an Lapid abtreten. Indessen ist jedoch alles andere als gesichert, dass sich die Koalition bis dahin an der Macht halten kann.

Theoretisch repräsentiert dieses außergewöhnlich heterogene Bündnis voller Widersprüche 62 der 120 Abgeordneten der Knesset, auf die aber nicht immer vollzählig Verlass ist. Um so erstaunlicher ist, dass die Koalition das erste Halbjahr überlebt hat. Ihre bisher schwerste Probe überstand sie am 5. November mit der Verabschiedung des Staatshaushalts für das laufende Jahr. Hätte die Regierung das nicht bis zum 14. November geschafft, wären die Auflösung des Parlaments und die nächsten vorgezogenen Wahlen unvermeidlich gewesen.

Netanjahu hatte bis zu seinem Sturz am 13. Juni zwölf Jahre lang ununterbrochen und davor auch schon zwischen Mai 1996 und Mai 1999 als Premierminister amtiert. Die Entscheidung der Knesset für Bennett fiel mit 60 gegen 59 Stimmen so knapp wie nur möglich aus. Der Jamina-Abgeordnete Amichai Chikli hatte schon vorher angekündigt, dass er gegen die neue Regierung stimmen werde, und einer der vier Ra’am-Vertreter, Said Al-Harumi, enthielt sich bei der entscheidenden Abstimmung. Beide unterstützen aber seither in der Regel die Koalition, wenn es darauf ankommt.

Trotzdem ist die von Bennett geführte Regierung immer wieder durch ihre inneren Widersprüche gefährdet. So gibt es in diesen Tagen Streit zwischen der Innenministerin Ajelet Schaked von der Jamina und einem anderen Ra’am-Abgeordneten, Walid Taha, der im Innenpolitischen Ausschuss des Parlaments den Vorsitz führt. Gegenstand des Konflikts ist ein Plan, der es ermöglichen soll, einen Teil der ohne Genehmigung errichteten Häuser in den überwiegend arabischen Gebieten – damit ist nicht die seit 1967 besetzte Westbank gemeint – an das Stromnetz anzuschließen. Rund 130.000 Araberinnen und Araber leben in Wohnungen, die offiziell als »illegal« gelten und denen der Abriss droht. Nach geltendem Recht dürfen sie nicht mit Strom versorgt werden. Ein von Ra’am eingebrachtes Gesetz, das diese Lage ändern soll, hat in erster Lesung die Knesset passiert. Die Betroffenen befürchten aber, dass die Innenministerin, die sich Parteiführer Bennett in der Koalitionsfrage nur sehr widerwillig untergeordnet hat, das Vorhaben in der Praxis zunichte machen könnte. Derzeit finden deshalb Gespräche zwischen Schaked und Taha statt.

Falls die Koalition an irgendeinem der vielen vorstellbaren Konfliktthemen zerbrechen würde, stünden Neuwahlen bevor, die vermutlich wieder keine tragfähige Mehrheit ergeben. Zeitnahen Umfragen zufolge, über die die Tageszeitung Times of Israel am 5. Dezember berichtete, würden bei einem Vergleich der gegenwärtigen Regierung mit ihrer von Netanjahu geführten Vorgängerin 43 Prozent die alte und nur 36 Prozent die neue bevorzugen. Würde der Premierminister, wie von manchen vorgeschlagen und wie vor Jahren schon einmal vorübergehend praktiziert, direkt »vom Volk« gewählt, läge Netanjahu trotz aller Skandale und eines gegen ihn laufenden Gerichtsverfahrens immer noch unschlagbar weit vorn. Nach einer allerdings schon Ende November vom Sender Kanal 20 durchgeführten Umfrage würde Netanjahu von 42 Prozent bevorzugt, Bennett von 15,4 Prozent und Lapid von 18,2 Prozent. Das ist allerdings nur eine hypothetische Frage, auch wenn das Ergebnis aufschlussreich erscheint.

Würden in nächster Zeit vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden, wäre erneut mit einem ausweglosen Gleichstand zu rechnen. Nach einer Umfrage für den Sender Kanal 13, die am 21. Dezember veröffentlicht wurde, ergäben sich für die Regierungskoalition 60 und für Netanjahus traditionellen Block 55 Abgeordnete. Die übrigen fünf Mandate würden von der Vereinigten Liste gewonnen, einem Bündnis arabischer Parteien, in dem Israels Kommunistische Partei großen Einfluss hat. Die schwer zu beantwortende Frage, ob die Liste im Zweifelsfall eine Fortsetzung der Bennett-Regierung unterstützen und damit ermöglichen würde, ist rein spekulativ, weil die Mehrheit der Koalitionsparteien es ablehnt, sich von der Liste helfen zu lassen. Betrachtet man alle Umfragen des letzten Vierteljahres, ist zudem damit zu rechnen, dass beide Blöcke gleichauf liegen würden. Eine Regierungsbildung wäre unmöglich – falls nicht eine oder mehrere rechte Parteien bereit wären, zu einem Bündnis mit dem Likud umzuschwenken, dem sie alle entstammen.

Das wichtigste Thema im zu Ende gehenden und für das in wenigen Tagen beginnende Jahr ist die angeblich vom Iran ausgehende existentielle Bedrohung. Nicht zuletzt deshalb ist Verteidigungsminister Benjamin Gantz, der Führer der als »zentristisch« geltenden Partei »Blau-Weiß«, weit vor Premierminister Bennett der populärste Politiker des Regierungsbündnisses. Gantz, der das Ministerium auch schon unter Netanjahu seit 2020 geleitet hatte, hat in den letzten Monaten veranlasst, dass die Streitkräfte sich intensiv auf einen Krieg gegen den Iran vorbereiten, den Israel fast nur mit Luftangriffen gegen die iranischen Atomanlagen, vielleicht aber zugleich auch gegen die gesamte Infrastruktur des Landes führen könnte. In Israels Medien kursieren und konkurrieren diesbezüglich unterschiedliche Vorstellungen. In den maßgeblichen Kreisen besteht allerdings weitgehende Übereinstimmung, dass die Streitkräfte zu einem Krieg frühestens im Sommer 2022, wahrscheinlicher sogar erst im Laufe des Jahres 2023 bereit sein könnten.

Dennoch ergab eine Anfang Dezember veröffentlichte Umfrage des in Jerusalem ansässigen, nach eigenen Angaben unabhängigen Israel Democracy Institutes, dass 51 Prozent der israelischen Bevölkerung Angriffe gegen den Iran sogar dann billigen würden, wenn es dafür kein »grünes Licht« der US-Regierung gäbe. Nur 31 Prozent wären dagegen. Getrennt nach Bevölkerungsteilen würden sogar 58 Prozent der jüdischen Israelis einen militärischen Alleingang für richtig halten.