Handel: Umsatzeinbuße wegen 2G-Regel

Berlin. Die bundesweite Einführung der 2G-Coronaregel (geimpft – genesen) in weiten Teilen des Einzelhandels hat die Umsätze einbrechen lassen. »Bereits das zweite Mal in Folge war die Weihnachtszeit für den Einzelhandel eine Katastrophe«, klagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, am Montag. Die Umsätze im stationären Nichtlebensmittelhandel unter 2G seien in der Woche vor Weihnachten durchschnittlich 35 Prozent hinter dem Vorkrisenniveau zurückgeblieben. Der HDE bekräftigte seine Forderung nach »angemessenen und unkomplizierten« Subventionen.(dpa/jW)