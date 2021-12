Emre Meydan/Stockfisch Records »Gut, wieder hier zu sein!« – Auftritt von Hannes Wader in der Wassermühle zu Deppendorf (September 2021)

Mit »Poetenweg. Geschichten und Lieder an einem Spätsommerabend« liegt der Livemitschnitt eines bemerkenswerten Konzerts von Hannes Wader nunmehr auf CD vor. Der 79jährige Liedermacher gab es an einem Spätsommerabend 2021 in der Wassermühle Deppendorf, nachdem er sich 2017 von der Tourneebühne verabschiedet hatte. Danach stellte er seine Autobiographie »Trotz alledem« fertig, es folgten Krankheit und eine überstandene Operation – und der erneute Griff zur Gitarre. Singen kann heilen.

Seinen ersten Auftritt seit vier Jahren bestritt er mit Liedern, die ihn in seiner Jugendzeit begleitet hatten, und mit gelesenen Texten aus »Trotz alledem«. Das Konzert verstand er als Dank an Weggefährtinnen und Weggefährten für das Denkmal, das ihm im Herbst 2020 nahe seinem einstigen Schulweg am Poetenweg in Hoberge bei Bielefeld gesetzt worden war: ein Findling mit der Aufschrift »Hannes Wader Aue«.

jW hatte Gelegenheit, dem Künstler einige Fragen zu stellen.

Ohne Erinnerung keine Zukunft, heißt es. Hannes Wader erinnert auf dem jüngsten Livemitschnitt an Zeit und Orte, wo alles begann … Und er singt alte Lieder neu auf seine eigene, unverwechselbare Art, so dass Erinnerung als Kraftspender für die Zukunft wirkt. So der Eindruck beim Hören. Wie geht es Ihnen selbst damit?

Wenn ich mich dazu mal kurz selbst zitieren darf: »Ja, auch so manches alte Lied gehört zu meinem Leben / Half mir, wenn ich gefallen war, mich wieder zu erheben / Da fließen Brunnen klar und kalt / Wer daraus trinkt, wird nimmer alt / Und warum soll es solche Brunnen nicht auch wirklich geben?« Am Schluss des Liedes heißt es dann: »… Die alten Lieder selbst sind jung, dass ich in der Erinnerung / An ihnen, wenn ich alt bin, Rosen im Dezember habe.«

Wissen Sie noch, welches der alten Lieder Sie nach der schweren Erkrankung und jahrelanger Pause als erstes gesungen haben?

Nein, ich hatte meine Gitarre vor der Operation mit in die Klinik genommen und gleich danach, zurück im Einzelzimmer – quasi noch unter Narkose – ein paar Lieder gesungen. Welche, weiß ich nicht mehr.

Ein Denkmal für Hannes Wader nach einer verdammt langen Periode einer, wie ich finde, nicht nur für den Künstler selbst fatalen medialen Ächtung, die sich im Rückblick betrachtet als immer noch große Schande und als ein kultureller Verlust darstellt. Wader, Degenhardt und die anderen großen Songpoeten im TV-Abendprogramm – das hätte in jeder Beziehung viel bedeutet. Und jetzt diese unerwartete, späte Ehrung – ein Trotz alledem. Oder was dachten Sie, als Sie an der »Hannes Wader Aue« standen?

Diese Ehrung, die Aufstellung des Findlings in der Feldmark, an meinem damaligen Schulweg vor 75 Jahren, verdanke ich in erster Linie alten Freundinnen und Freunden aus meinen Bielefelder Jugendtagen. Ihr Monate, nein, Jahre dauerndes unfassbar zähes Ringen um die Zustimmung der dafür zuständigen Behörden, habe ich ja nur aus der Ferne mitbekommen. Was habe ich gedacht, als ich vor dem Stein stand? Gar nichts. Ich war gerührt, bin es noch.

Mit Konzert und Lesung haben Sie sich für den Findling bedankt – vier Jahre nach dem Abschied von der Tourbühne. Wird es weitere Konzerte geben?

Nichts dergleichen ist geplant – aber auch nichts ausgeschlossen.

Über ein halbes Jahrhundert des Herumziehens liegt hinter dem Liedermacher Hannes Wader. »Manche Stadt und manches Land« – und so manche der jetzt aufgeführten Lieder erzählen von Fahrensleuten, von Roma und Sinti, Zimmerleuten, Suchenden mit einem handgeschmiedeten Goldring im Ohr, vom verschollenen Cisco und dem Sänger, der der Musik sein Leben widmet. Wie wichtig ist für Sie die Sehnsucht nach einer anderen oder auch selbst lange praktizierten Lebensweise?

Das »Herumziehen« ist für mich keineswegs beendet. Mindestens zwei »Umzüge« sind noch geplant. Der erste erfolgt noch vor Weihnachten dieses Jahres von Kassel zurück in meine alte Heimat, den Teutoburger Wald, wo ich im nächsten Jahr, aber im kleinen Kreis, meinen 80. feiern und auch den Rest meines Lebens verbringen will. Der zweite – und letzte – soll, in der Urne, erst nach meinem Ableben stattfinden. Erst kürzlich habe ich das Wadersche Erbbegräbnis in Kirchdornberg für 20 weitere Jahre gepachtet. Ich überlege, ob ich die Grabstelle nicht kurz vorm Abkratzen noch auf meiner Homepage kenntlich mache, damit meine Fans – die, die noch leben – wissen, wo sie dann später hinpilgern müssen. Freue ich mich doch über jeden Besuch.

Der aktuelle Konzertmitschnitt lässt an die Folkbewegung der 70er und 80er, an eine gesellschaftliche Wiederentdeckung von, zumindest in Deutschland, verschütteter, auch missbrauchter Tradition denken. Das wurde zelebriert vom Volkssänger Hannes Wader und seinen Gästen als Protagonisten in der legendären Windmühle »Fortuna«: »Folk Friends« gepresst auf zwei Doppel-LPs, die die Zeiten überdauert haben. Wie auch die Werke mit den plattdeutschen Liedern, die frisch aufgeführten Arbeiterlieder. Und jetzt auf deutsch und im russischen Original »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit«. Ein Nachzügler auch noch für heute und morgen?

Früher einmal, genauer gesagt vor hundert Jahren, war »Brüder, zur Sonne« neben der Hymne »Die Internationale« das vielleicht bekannteste Arbeiterkampflied der Welt. Heute wird es von denen, die es hören, höchstens noch nostalgisch konnotiert. Mir ist dieses alte Lied, wie schon angedeutet, eine »Rose im Dezember«.

Für Juni nächsten Jahres ist ein Studioalbum angekündigt. »Wir brauchen neue Lieder, neu beschriebene Blätter«, hat Ihr Weggefährte Franz Josef Degenhardt mal geschrieben. Und der Liedermacher Hannes Wader stand immer in den gesellschaftlichen Stürmen dieser Jahre, deren Schwung und Energie heute kaum noch jemand ahnt. Schwere Zeiten für Liedermacher, Internationalisten und Sozialisten wie Wader – welche Möglichkeiten bleiben, sich mit seiner Kunst einzumischen?

Die Stürme jener Jahre mit ihrem Schwung und ihrer Energie habe ich nicht entfacht. Ich wurde nur von ihnen mitgerissen, sogar getragen, und habe das Geschehen mit meinen Liedern – mich einmischend – begleitet. Die »gesellschaftlichen Stürme« von damals, so empfinde ich es, haben sich längst in ihr Gegenteil verwandelt; nämlich in einen gewaltigen Sog, der mich nicht trägt, sondern an mir zerrt, um mich, wenn ich mich nicht fest genug irgendwo anklammere, in tiefste Abgründe zu reißen. Und meinen »historischen Optimismus« gleich mit. Ich kann nur hoffen, dass nur infolge einer rein subjektiven Scheißstimmung mein Blick auf die Welt vorübergehend getrübt ist. Auf jeden Fall werde ich, so lange ich noch kann, das tun, was ich immer schon gemacht habe: singen!

Nachtrag

Für nächstes Jahr plant der Künstler ein Studioalbum mit 17 Liedern, zu seinem 80. Geburtstag – ja, 80! – am 23. Juni. Das erste seit »Sing« von 2015. Bei Aufnahmen dazu im Studio von Günter Paulers Label »Stockfisch Records« in Northeim brachten sich einige Gäste ein – Gefährtinnen und Gefährten von früher wie Akkordeonistin Lydie Auvray, Harfenistin Ulla van Daelen, Pedal-Steel-Gitarrist Nils Tuxen. Gemeinsam mit Reinhard Mey, dem geschätzten Freund aus den Tagen des Waldeck-Festivals und gemeinsamen Auftritten auf den Bühnen von Musikkneipen Westberlins, trägt Wader das Liebeslied »Le Temps des Cérises« vor; »Die Zeit der Kirschen«, entstanden 1866 wurde das Volkslied zu einem Evergreen auf die Pariser Commune, eine Metapher für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft – trotz Niederschlagung der Commune 1871.

Chansons von Georges Brassens, Georges Moustaki, Milva »La Rossa« habe Wader gesammelt für die LP, heißt es. Schließlich übernimmt er von Mikis Theodorakis »Sto Perigiali to Krifo«. Das Lied wurde in den 1970ern zur Hymne des Widerstands gegen die griechischen Obristen, und Waders Nachdichtung des Textes von Giorgos Seferis wird unter dem Titel »Um eine bess’re Welt …« zum Aufruf, weiterzumachen: »Scheint auch der Kampf für uns verloren, / und auch die Welt kein bess’rer Ort, / leben in denen, die uns nachgeboren / und jung sind, unsre Träume fort.«