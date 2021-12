Verivox: Energiekosten für Verbraucher steigen weiter

Heidelberg. Strom, Gas und Heizöl werden nach Einschätzung des Vergleichsportals Verivox für Verbraucher noch teurer. »Zum kommenden Jahreswechsel ziehen die Energiepreise weiter an«, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. Im laufenden Jahr sind die Preise demnach so stark wie nie gestiegen. Die Gaskosten lagen bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Januar bei 1.162 Euro, im Dezember bei 1.704 Euro. An den »Spotmärkten«, wo Gas kurzfristig gehandelt wird, haben sich die Preise im Verlauf des Jahres mehr als versiebenfacht. Beim durchschnittlichen Strompreis gab es einen Anstieg um 18,4 Prozent. 100 Liter Heizöl kosteten im Januar im Bundesschnitt netto rund 49 Euro; im Dezember rund 69 Euro – ein Plus von rund 41 Prozent. (dpa/jW)