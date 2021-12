Teures Katastrophenjahr

Michael DeMocker/USA TODAY Network via Reuters Der Hurrikan »Ida« wütete im Osten der USA und gilt als folgenschwerste Naturkatastrophe in diesem Jahr (New Orleans, 30.8.2021)

Weltweit haben die zehn finanziell folgenreichsten Unwetterkatastrophen in diesem Jahr Schäden in Höhe von insgesamt mehr als 170 Milliarden US-Dollar (150 Milliarden Euro) angerichtet. Das geht aus Berechnungen der britischen Nichtregierungsorganisation »Christian Aid« hervor, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag berichtete. Die Summe sei rund 20 Milliarden Dollar höher als im Vorjahr. Der Anstieg um rund 13 Prozent spiegele die Folgen des menschengemachten Klimawandels wider, erklärte die christliche Organisation.

Die finanziell folgenschwerste Naturkatastrophe in diesem Jahr war demnach der Hurrikan »Ida«, der Ende August über den Osten der USA hinweggezogen war und zu schweren Überschwemmungen in der Region New York führte. Den durch den Wirbelsturm verursachten Schaden bezifferte »Christian Aid« am Montag auf 65 Milliarden US-Dollar. An zweiter Stelle folge die Flutkatastrophe in der BRD und in Belgien im Juli mit einem Gesamtschaden in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar. Ebenfalls auf der Liste sind unter anderem ein Kälteeinbruch im US-Bundesstaat Texas und Überschwemmungen in der chinesischen Provinz Henan. Die Organisation räumte dabei ein, dass vor allem Naturkatastrophen in reichen Ländern aufgeführt sind. In ärmeren seien die finanziellen Schäden durch Unwetter häufig kaum zu berechnen, weil die Infrastruktur nicht versichert sei.

In der Bundesrepublik haben dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zufolge die Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen das Jahr 2021 zum kostspieligsten Naturkatastrophenjahr für die hiesigen Versicherer gemacht. Insgesamt rund 12,5 Milliarden Euro müssen sie nach Berechnungen des GDV für Naturgefahren in diesem Jahr zahlen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag berichtete. Das sei der höchste Betrag, seit der Verband Anfang der 1970er Jahre begann, darüber Buch zu führen. Allein für die Sturzflut an der Ahr, der Erft und anderen Nebenflüssen des Rheins, die im Juli ganze Dörfer wegschwemmte, machen sich die Versicherer auf Schadenzahlungen von 8,2 Milliarden Euro gefasst. Die tatsächlich entstandenen Schäden dürften höher liegen, da Versicherer nicht in jedem Fall auch in Leistung gehen.