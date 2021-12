Veto gegen Mediengesetz

Jakub Porzycki/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS Haben bekommen, was sie wollten: Demonstranten am 19. Dezember in Krakow

Polens Staatspräsident Andrzej Duda hat sein Veto gegen das vor den Feiertagen vom Sejm geänderte Mediengesetz eingelegt. Er sagte am Montag, er leite das Gesetz an das Parlament zur Neubefassung zurück und sei sicher, dass sich dort keine so breite Mehrheit finden werde, dass sein Einspruch zurückgewiesen werden könne.

Duda begründete seine Entscheidung mit dem Grundsatz »Verträge sind einzuhalten« – in diesem Fall das Investitionsschutzabkommen zwischen Polen und den USA von 1993, das nachträgliche Eingriffe in die Eigentumsstrukturen verbietet. Das jetzt zurückgewiesene Gesetz hätte den US-Medienkonzern Discovery als Eigentümer des oppositionsnahen Fernsehsenders TVN verpflichtet, eine Aktienmehrheit an dem Sender an ein Unternehmen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum zu verkaufen. Wenn sich Polen jetzt nicht an ein Abkommen halte, würden sich »andere nicht an andere Verträge halten«, formulierte Duda die Befürchtung der in Warschau Regierenden, die USA könnten als Sanktion für einen erzwungenen Eigentümerwechsel bei TVN beispielsweise ihre Zusagen zur Aufrüstung Polens oder zur Stationierung ihrer Truppen im Land überdenken.

Duda machte gleichzeitig deutlich, dass sein Veto einzig mit dem Eingriff in bestehende Eigentumsverhältnisse zu tun hatte, den das neue Mediengesetz bedeutet hätte. Für die Zukunft solle der Sejm gern entsprechende Regelungen beschließen: Dann wüssten ausländische Investoren in Polens Medien künftig, womit sie zu rechnen hätten. Es sei »völlig normal« und in vielen europäischen Staaten üblich, dass Medienkonzerne nicht in ausländischem Besitz sein dürften. Zuvor hatte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski in einem Interview mit dem Portal interia.pl bestritten, dass die PiS das Ziel verfolge, TVN zu schließen oder auf Regierungslinie zu bringen.

Hinter Dudas Entscheidung dürfte auch sein Bedürfnis stehen, das eigene Ansehen durch eine Einladung ins Weiße Haus aufzubessern. Joseph Biden hatte den polnischen Präsidenten bisher ignoriert, weil dieser sich lange geweigert hatte, seinen Wahlsieg offiziell anzuerkennen.