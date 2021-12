Dem Punk seine andere Hälfte

imago images/Reporters Rache bedeutet nicht Zerstörung, sondern Selbstermächtigung: Siouxsie Sioux von Siouxsie and the Banshees bei einem Gig im belgischen Forest (1986)

Das Coverfoto führt ein wenig in die Irre: Die Aufnahme zeigt mit Debbie Harry, Viv Albertine, Chrissie Hynde, Pauline Black, Siouxsie Sioux und Poly Styrene zwar sechs weibliche Ikonen des Punk und Postpunk, aber in Vivien Goldmans jüngst auf Deutsch erschienenen Buch geht es nicht nur um längst vergangene Glory days. In »Die Rache der She-Punks« definiert Goldman den Kanon aus weiblicher Sicht neu, mit vielen Exponentinnen aus der jüngeren Gegenwart und das sind keineswegs nur europäische und angloamerikanische.

Vivien Goldman ist Journalistin, Buchautorin, Filmemacherin, Musikerin, Radiomoderatorin und als »The Punk Professor« bekannte Hochschullehrerin. Sie konzipierte ein Musical mit August Darnell aka Kid Creole, hält Vorträge über Reggae, Dub und Popkolonialismus und lebt seit vielen Jahren in New York City. Ihre Laufbahn begann jedoch in London, wo sie geboren wurde und aufwuchs. Ihre jüdische Familie war vor den Nazis aus Deutschland nach England geflohen. Seit den 70ern schrieb sie für NME, Sounds und Melody Maker. Schon ihr erster Artikel handelte von »Women in Rock«.

»Die Rache der She-Punks« nahm ihren Anfang als Auftragsarbeit: Die Texas University schlug Goldman das Thema vor, nachdem eine Musikzeitschrift ein mehrseitiges Porträt über sie und einer Freundin aus Punktagen veröffentlicht hatte. Eine Punkhistorie aus weiblicher Sicht war längst überfällig, die Zeit offenbar endlich bereit: Die in den letzten Jahren veröffentlichten Biographien von bzw. über Poly Styrene, Jordan Mooney, Viv Albertine, Kim Gordon, Chrissie Hynde erzählen andere Geschichten als die ewig gleichen (Anti-)Heldenstories von Johnny, Iggy, Sid und Joe. Auch Goldmans Buch entspricht nicht der üblichen Geschichtsschreibung, schon der Aufbau ist ungewöhnlich: Die vier Kapitel sind nicht chronologisch, sondern thematisch sortiert und beginnen jeweils mit einer von Goldman zusammengestellten Playlist. Goldman schreibt über Armut, Diskriminierung, (sexuelle) Gewalt, Klassengesellschaft und politische Verfolgung – und Punk als Ausweg, auch und gerade für Frauen.

In ihrem »Womanifesto« sieht Goldman den Punk weltumspannend. Sie zollt Wegbereiterinnen wie den Slits, X-Ray Spex, Malaria!, Delta 5 und Bush Tetras den verdienten Respekt, begnügt sich aber nicht mit Heldinnenverehrung. Für ihr Buch interviewte sie Künstlerinnen aus Indien, Indonesien, Jamaika, Kolumbien und die russischen Pussy-Riot-Aktivistinnen, schreibt über Bands wie Fea, Shonen Knife und Jayne Cortez and the Firespitters – und definiert Punk eher als künstlerischen Anstoß denn als musikalische Stilrichtung. »Punk ist ein Geschenk, das unablässig nachwirkt«, so Goldman, und: »bisher gab es keine verbindende Erzählung. Heute gründen junge Frauen in Manila eine Punkband (The Male Gaze, Anm. CM) – die Flamme dazu wurde vor vielen Jahren in London gezündet. Diese globale Entwicklung begeistert mich!«

Goldmans großzügige Punkauslegung zeigt sich beispielsweise in der Charakterisierung von Beyoncés Alter Ego Sasha Fierce als deren »Punkpersona«. In den gut 50 Jahren ihres eigenen Involviertseins in Punk (of all genres) hat sich Goldman immer für die Sicht- und Hörbarmachung der »anderen Hälfte« eingesetzt. Die titelgebende Rache bedeutet für Goldman nicht Zerstörung, sondern Selbstermächtigung.

Hörbar ist sie auch als Musikerin. Ihre Aufnahmen mit den Flying Lizards, mit Eve Blouin als Duo Chantage und ihre Solotracks mit der Mischung aus Dub und Reggae gehören zu den innovativsten Stücken der Postpunk-Ära. Der Musikgelehrte Greil Marcus zählt Goldmans Song »Private Armies« zu den wichtigsten seines Lebens, und irgend jemand sagte mal, Goldman verkörpere Bob Marleys »Punky Reggae Party«.

Vor fünf Jahren erschien die Anthologie »Resolutionary« auf dem Kölner Label Staubgold mit Aufnahmen aus den späten 70ern und frühen 80ern. Doch erst 2021 veröffentlichte Vivien Goldman ihr eigentliches Debüt, das Dub-Club-Album »Next Is Now«, das sich als ideale Begleitmusik für »She-Punks« anbietet.