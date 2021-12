Exit 2021: Kabarette sich, wer kann!

Malte Krudewig/dpa Exzellenzen und Humoristen: Armin Laschet wird vom Aachener Domprobst Rolf-Peter Cremer (r.) vor der Gedenkfeier für die Opfer der Flutkatastrophe angemessen begrüßt (Aachen, 28.8.2021)

Wir sind ein glückliches Volk. Die führenden Humoristen der Nation haben uns auch im gerade verendenden Kalenderjahr wieder bestens unterhalten. Unvergesslich bleibt der umjubelte Gig von Armin Laschet beim Gedenken für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Punkten konnte auch Olaf Scholz als Hein Blöd, der für seine komische Zwölfgroschenoper vom sedierten Publikum an die Spitze des Bundeselferrats gewählt wurde. Prekär ist die Lage allerdings für die klassischen Berufskabarettisten, denen die Polithanswurste dauernd die Pointen klauen und die Säle schließen.

Besonders schwer haben es die Kollegen in der Republik Österreich, in der auf jeden Staatsbürger drei Kühe, vier Tierfellträger und fünf Bundeskanzler kommen, die noch witziger zu sein versuchen als das Duo Habeck und Baer­bock beim Origamifalten im Ganzkörperkondom. Was die Austrograntler heuer daraus gemacht haben, hören wir am Silvester-Freitag um 18.04 Uhr in »Gröbster Unfug« auf Ö 1. Die »Contra«-Redaktion präsentiert Mitschnitte diesjähriger Programme unter anderem von Lukas Resetarits, Joseph Hader und Viktor Gernot. Es gibt zum Jahreswechsel noch mehr Kabarett: Für Freunde der deutschen Schwermetallpointe »Tilt, der satirische Jahresrückblick 2021« mit Urban Priol um 20.04 Uhr auf WDR 5. Oder am Samstag um kurz nach acht ebendort Axel Naumer mit »Das war's, war's das?«. Und natürlich die erste Büttenrede des frisch gewählten Olaf I. zu verschiedenen Zeiten in allen Programmen. Und bei Obi. Sonst in den nächsten Tagen im Radio:

»Ein Gespenst geht um in der Welt (1/2)«, behauptet Kristin Langen im »Zeitfragen-Feature«, in dem sie über Entstehung, Ideen und Wirkungen des Neoliberalismus berichtet (Di., 19.05 Uhr, DLF Kultur, zweiter Teil morgen). Herr Schmidt und Herr Rossner bringen heute in der Hardcore-Musik- und -Literaturshow »27 FM« den zweiten Teil ihres »Review 2021« (21 Uhr, Radio Lotte Weimar). NDR Kultur startet mit »Prometheus« in »Am Abend vorgelesen« eine vierteilige Reihe mit einer Auswahl von ­Goethes frühen Gedichten, die anderen drei Folgen folgen an den nächsten Tagen um die gleiche Uhrzeit (Di. bis Fr., 22 Uhr). Noch dichter als Goethe ist schon zum Frühstück Keith Richards. In jeder Redaktion stapeln sich wegen dessen sportlicher Lebensweise vorbereitete Nachrufe auf den Unsterblichen. Welche Musiker es an seiner statt heuer erwischt hat, fasst »Zündfunk extra morbid« in »Die Toten des Pop-Jahrgangs 2021« zusammen (Do., 19.05 Uhr, Bayern 2). Zum Silvesterprogramm siehe oben, zum Frühstück am Neujahrsnachmittag empfiehlt »­Jazz­time« ein bemerkenswertes Album von Miles Davis aus seiner besten Zeit mit Stücken aus Gershwins Oper »Porgy and Bess« (Sa., 16.05 Uhr, SWR 2). Ein Konzert der Tschechischen Philharmonie aus dem November bietet DLF Kultur am Sonntag. Jakub Hrusa dirigiert im »Rudolfinum« Werke von Rachmaninow, Janacek und Lutoslawski (20.03 Uhr). Der Gießener Literaturwissenschaftler Carsten Gansel hat bislang unveröffentlichte Erzählungen von Hans Fallada im Band »Warnung vor Büchern« versammelt, zu hören ab Montag in einer zehnteiligen Reihe, gelesen von Ulrich Noethen (HR/Hörbuch Hamburg 2022, 9 und 14.30 Uhr, HR 2 Kultur). Und: »In der Bayern-2-Revue« beklagt Hardy Funk in »Goodbye, Mittelschichtsmärchen! Die Wiederentdeckung der Klasse«, dass man bei Abgehängten ein Klassenbewusstsein vergebens suche und eher auf Apathie oder rechtes Gedankengut stoße (Mo., 11.05 und 18.05 Uhr). Die Kolumne wünscht ein weniger bewusstloses neues Jahr!