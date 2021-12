Das ­Tollste, was ­Leipzig je ­erlebt hat

Baering/IMAGO Das Wechselhafte war ihm wohl in die Wiege gelegt worden: Ulli Thomale, Fußballstratege

Eher unbeabsichtigt, aber dafür sehr originell hat der damalige DDR-Nationaltrainer Georg Buschner einmal seine Philosophie auf den Punkt gebracht. »Man kann«, sagte er in einem Interview mit dem DFF, »schlecht spielen und trotzdem gewinnen; was immer noch besser ist, als gut zu spielen und zu verlieren! Man kann aber auch gut spielen und gewinnen.« – Spielaufbau oder Spielzerstörung? Das war die Frage.

Warum Ulli Thomale in seinen unter dem Titel »Ich bin Trainer, kein Diplomat!« erschienenen Erinnerungen Georg Buschner komplett ausblendet, bleibt aus zwei Gründen das große Rätsel des Buchs. Einerseits weil das Werk seinen hohen Unterhaltungswert der sonst so großen Offenheit verdankt, mit der Thomale über Triumphe und Katastrophen sowohl im Sportlichen als auch im Privaten erzählt, und zum anderen weil der FC Carl Zeiss Jena, wo Georg Buschner den ostdeutschen Vereinsfußball revolutioniert hat, Thomales erste Station auf dem Weg nach oben war.

Ulli Thomale übernahm dort 1972 im Alter von 27 Jahren das Amt des verantwortlichen Nachwuchstrainers. Eigentlich noch viel zu jung für einen als großes Talent gehandelten Spieler, den nach einigen beachtlichen Auftritten in der Männermannschaft von Stahl Riesa sogar Dynamo Dresden verpflichten wollte. Eine verschleppte Gelbsucht zerstörte jedoch über Nacht sämtliche Karriereträume. Es sollte nicht das letzte Mal bleiben, dass sich Thomale aus einem Tief wieder hocharbeiten musste. Beinahe ließe sich behaupten, das Wechselhafte wäre ihm in die Wiege gelegt worden.

Aufgewachsen ist er direkt nach dem Krieg in der Nähe von Meißen. »Die Siedlung hieß zu Nazizeiten Horst-Wessel-Siedlung und zu DDR-Zeiten Ernst-Thälmann-Siedlung. Jetzt heißt sie Elbgau-Siedlung«, erzählt Thomale.

Die Familie lebte in kargen Verhältnissen. Seinen ersten Fußball nähte er sich aus Lumpen zusammen, da musste schon sehr elegant gespielt werden, dass die Kugel nicht gleich zerbröselte. Erste Erfahrungen im höherklassigen Spielbetrieb sammelte Thomale beim FSV Lok Dresden. Ähnlich wie bei Dynamo war auch hier der Ansatz stark spielerisch geprägt. In Jena erkannte er schnell die Chance, den von Buschner eingeführten athletischen, mittels eines ausgetüftelten Prämiensystems auf Erfolg gedrillten Fußball mit dem spielbetonten aus Elbflorenz zu kombinieren. Und das sollte ihm auch immer wieder gelingen. Sogar bei Wismut Aue, seiner ersten Männermannschaft, die er 1981 übernahm.

Die vom Uranbergbau finanzierte Betriebssportgemeinschaft war über Jahrzehnte im Keller der Oberliga herumgedümpelt. »Aue ist zu doof zum Absteigen«, hieß es irgendwann. In nur vier Jahren führte Thomale die Truppe in den UEFA-Cup, gewissermaßen aus dem Schacht ans Licht. Dann holte ihn 1985 Lok Leipzig. Thomale blieb bis zur »Wende« in der Messestadt.

In seine Zeit bei Lok fallen zwei Elfmeter, die das Stadion in Leipzig explodieren ließen – einmal vor Wut, einmal vor Freude. Der erste der beiden Strafstöße brachte Leipzig 1986 um die Meisterschaft und den Sportsfreund Bernd Stumpf um seine Zulassung als Schiedsrichter. Thomale berichtet im Buch mitsamt eines Bände sprechenden Fotos von der Vorgeschichte des Vorfalls.

Der zweite Elfer ist bis heute das Allergrößte und Allertollste, was der Leipziger Fußball je erlebt hat: gleißendes Flutlicht. Trotz der mehr als 125.000 Zuschauer herrscht atem­lose Stille im Leipziger Zentralstadion. Torwart René Müller legt sich den Ball zurecht. Mit diesem Elfmeter kann er Girondins Bordeaux aus dem Wettbewerb schießen und Lok ins Finale. Und Müller hämmert den Ball ins obere Eck. Ganz Leipzig ist vollkommen aus dem Häuschen. 125.000 fühlen an diesem Aprilabend 1987: Thomale und sein Klub gehören zur europäischen Spitze.

Als er 2004 Hessen Kassel trainiert, sind es oft nur 125 Zuschauer, und die Stimmung ist auch nicht so doll. Vor allem nicht beim Trainer. In Österreich lief es für ihn noch einmal recht gut. Aber sobald er es in Deutschland versuchte: Pleiten, Pech und böse Überraschungen.

Besonders ernüchternd verlief sein kurzes Gastspiel 1992 beim FC Homburg. Dort nahm er gegen Ende einer Partie einen Stürmer vom Platz und brachte einen Verteidiger, um das Ergebnis zu sichern, was auch gelang. Trotzdem gab es hinterher ein riesiges Theater seitens der Bosse: Wie könne er es wagen, einen Stürmer rauszunehmen, den sie bald verkaufen wollten, das würde den Marktwert versauen! Wenig später wurde Thomale gefeuert.

Man konnte also gut spielen und gewinnen und trotzdem verlieren. Das war das Neue.