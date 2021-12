Nachschlag: Die Höhe macht den Überblick

Frank Ossenbrink/imago images »Die Älteren erinnern sich vielleicht ...« – Steinmeier bei der Weihnachtsansprache

»Herr Steinmeier ist eine herausragende Persönlichkeit und hat sich in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung um den Zusammenhalt in unserem Land verdient gemacht«, sagte FDP-Chef Christian Lindner am vergangenen Mittwoch. Drei Tage später trat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue den Beweis an: Wenn einer den Überblick bewahrt, dann er. »Liebe Landsleute«, begann die Weihnachtsansprache des Mannes, der schon bei der Einführung von Hartz IV zu den mächtigsten Sozialdemokraten gehörte. Gekrönt wurde seine einigende Rede von einem Rückblick ins Jahr 1968. »Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an die Bilder«, leitete Steinmeier sein furioses Finale ein. »Damals lasen die drei Astronauten von Apollo 8 den Anfang der biblischen Schöpfungsgeschichte vor.« Er schloss mit dem Segensspruch jener Raumfahrer: »Gott segne euch alle auf der guten Erde.« – »Das wünschen meine Frau und ich Ihnen und uns heute abend.« Die zweite Amtszeit ist ihm nicht mehr zu nehmen. (xre)