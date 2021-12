Die Matratze auf den Pick-up

Margo Cilker Music Ist zwar keine Truckerin, aber verbrachte die letzten Jahre trotzdem rastlos: Margo Cilker

»Tehachapi« – da war doch mal was … »Willin’« nannte ­Lowell George, Frontmann von Little Feat, seine Kulthymne des Nichtunterkriegenlassens 1971, unzählige Male gecovert und ins Live-Repertoire von Leuten wie Bob Dylan oder Courtney Marie Andrews aufgenommen. »I’ve been from Tucson to Tucumcari, Tehachapi to Tonapah«, seufzt der Trucker im Song, und mit dem Bild seiner Alice im Kopf und Gras und Wein auf dem Beifahrersitz geht es weiter, weiter. Vier Jahre darauf wurde Georges »I’ll be willin’, to be movin’« zu Dylans »keep on keeping on«.

Enter: Margo Cilker, eine Sängerin, die die letzten Jahre ähnlich rastlos verbrachte, wenn auch nicht als Truckerin. Von Santa Cruz über Oregon, das Baskenland, quer durch Europa und zurück nach Kalifornien ging es für sie. Diese »Wanderlust« speist sich bei Cilker aus Neugier und einem forschenden Wesen. Auf ihrem Debüt »Pohorylle« heißt es im letzten Song »I’m a woman split between places«, und dass sie dabei »loved ones« rechts und links des Weges verlieren wird, muss sie wohl oder übel akzeptieren.

Oder andersrum. Und da sind wir endlich bei Margo Cilkers »Tehachapi«, dem Herzstück von »Pohorylle«. Ohne Vorwarnung packt der Lover eines Morgens seine Matratze auf den Pick-up – und weg ist er. Ihr Bild aber will sie ihm noch in seinen Kopf pflanzen: »Will you think of me / On your way back to / Tehachapi?« Zwischen Zweifel (»strugglin’«) und Willenskraft (»willin’«) ist es die Musik der Streuner und Outlaws, die für sie die Hoffnung aufrechterhält. Dabei erweist sie den Inspirationsquellen so beiläufig wie souverän Reverenz: »It’s these Little Feats / That keep me goin’.«

Wie beiläufig hingeworfen, dabei souverän, klingt das gesamte Album. Es ist ein frischer Sound, der an die »Basement Tapes« von Dylan und The Band erinnert – in dem Sinne, dass der Folk bzw. bei Cilker der Country rockig daherkommt und mitunter in alle Richtungen ausschlagen will: mit Anklängen an Dixieland in »Tehachapi«, an Blues in »Flood Plain« oder an Ragtime in »Kevin Johnson«. Letztlich ist es Country, gespielt von einer Country-Outsiderin.

Vor fast fünf Jahren sah ich ­Margo Cilker zum ersten Mal live. Ich war für ein anderes Konzert in den Kölner Klub »Lichtung« gefahren. Es sollte im Keller stattfinden, aber vorher spielte oben im Barbereich Margo Cilker mit ihrer kleinen Band Field Heat ein Set für lau, mit Covers und eigenen Songs, die damals von Townes Van Zandts Motiven und Geschichten ebenso beeinflusst waren wie von Johnny Cashs losgaloppierenden Tennessee Three. Aufrichtig, tiefempfunden und locker: Diese Mischung ist selten, aber Margo Cilker – gesegnet mit einem warmen, modulationsreichen Alt – gelang sie.

Und jetzt also das Album. Im »wirklichen« Leben ist »Pohorylle« sowohl der Name einer baskischen Backpack-Firma als auch der einer der ersten Kriegsfotografinnen, der deutschen Antifaschistin Gerta Pohorylle (Künstlername: Gerta Toro). In etwa so klingt Margo Cilker auf ihrer Platte: unternehmungslustig, mit Tiefgang, unbeirrt. Dass sie gerne »a preacher« geworden wäre, wie sie im vorletzten Track »Brother, Taxman, Preacher« singt, ist natürlich augenzwinkernd gemeint. Immerhin könnte sie anderen sagen, wie sie zu leben und wen sie zu lieben haben: »I wish I was a preacher / I could tell you who to love / I could tell you who to vote for / who to pity and who to fuck.« Im letzten Track, »Wine of the World«, wird sie dann aber ganz leise. Sie sei wohl »a woman who drinks deeply« singt sie da: »I wish I had all of the wine in the world (…) / I just wish that I had more time.«