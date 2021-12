Protest gegen Coronaleugner. Die Linke fordert Obdach für Wohnungslose

Antifaschistisches Bündnis in Münster mobilisiert gegen Coronaleugner

Das Bündnis »Keinen Meter den Nazis« hat für die kommenden drei Montage (27. Dezember, den 3. Januar und den 10. Januar) erneut Versammlungen gegen die Demonstrationen von Pandemieleugner*innen in Münster angemeldet. Diese starten jeweils um 17.30 Uhr auf dem

Prinzipalmarkt.

Am vergangenen Montag folgten mehr als 350 Teilnehmende dem Aufruf des Bündnisses. Das Bündnis setzt auch in den Weihnachtsferien auf Kontinuität. »Wir bleiben aktiv und auf der Straße und setzen unsere Proteste fort. Für die Weihnachtsferien haben wir eher kleinere

Mahnwachen eingeplant«, so Bündnissprecher Carsten Peters.

»Rechtsoffenheit, Verschwörungsirrsinn, Egoismus, Antisemitismus und Wissenschaftsfeindlichkeit haben in Münster keinen Platz. Wir lassen deshalb die Demos der Pandemieleugner*innen nicht unwidersprochen«, so Bündnissprecher Carsten Peters.

Das Bündnis verkennt nicht, dass die Motivlagen der Coronaleugner*innen-Demoteilnehmer*innen unterschiedlich und heterogen sind. Gleichwohl sollten alle Beteiligten wissen, dass die Organisator*innen die Gefahren des Coronavirus leugnen und bewusst

Falschinformationen und Lügen verbreiten. In ihren Chatgruppen teilen sie demokratiefeindliche Inhalte, AfD-Posts und ähnliches mehr. Auch antisemitische Äußerungen werden getätigt. Erneut zeigte sich am letzten Montag, dass sich die Organisator*innen der »Montagsdemos« nicht von organisierten Neonazis und Rechtsradikalen abgrenzen. Nach Erkenntnissen des Bündnisses nahmen mehrere Mitglieder und Funktionär*innen der AfD teil. »Das sind keine harmlosen Spaziergänge«, so Peters.

Das Bündnis fordert zudem die Versammlungsbehörde auf, für die Demonstration der Pandemieleugner*innen endlich eine Maskenpflicht per Auflage zu verhängen. Es sei unverständlich, dass die über tausend Teilnehmenden des Demozugs die Maske nur in Teilbereichen der Innenstadt tragen müssen, so das »Keinen Meter«-Bündnis.

Anlässlich des bevorstehenden Kältewinters und der neuen Virusvariante Omikron erklärte Jan Schalauske, Vorsitzender und wohnungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag:

»Es kann nicht sein, dass in Hessen unzählige Wohnungen seit Jahren leer stehen, während auf unseren Straßen obdachlose Menschen frieren oder sich Geflüchtete in den Sammelunterkünften der hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen dicht an dicht drängen müssen. Angesichts immer kälter werdender Temperaturen und der drohenden Omikron-Welle ist dies unverantwortlich und gesundheitsgefährdend. Die schwarz-grüne Blockade der Wiedereinführung eines Gesetzes gegen Leerstand und Zweckentfremdung hat den Kommunen ein wichtiges Instrument genommen.«

Die Zahl obdachloser Menschen in Hessen ist jüngsten Presseberichten zufolge seit 2010 stark gestiegen. Dies sei auch ein Resultat schwarz-grüner Wohnungspolitik in Hessen, die es trotz anderslautender Versprechen nicht geschafft habe, den Anstieg der Mieten zu verhindern oder genügend Sozialwohnungen zur ­Verfügung zu stellen, so Schalauske (…)