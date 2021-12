Südkorea: Expräsidentin Park kommt frei

Seoul. Die wegen Korruption zu 20 Jahren Haft verurteilte Expräsidentin Südkoreas, Park Geun Hye, kommt nach knapp fünf Jahren wieder frei. »Wir müssen den Schmerz der Vergangenheit überwinden und in eine neue Ära aufbrechen«, begründete Präsident Moon Jae In die Begnadigung am Freitag. Park war 2017 wegen Vorwürfen der Bestechlichkeit ihres Amtes enthoben worden und später wegen Korruption und Machtmissbrauchs verurteilt worden. Die Amnestie trete am 31. Dezember in Kraft, teilte das Justizministerium mit. (AFP/jW)