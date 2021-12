DR Kongo: Tote nach Selbstmordanschlag

Goma. Ein Selbstmordattentäter hat im Osten der Demokratischen Republik Kongo mindestens fünf Menschen getötet und weitere verletzt. »Er hat sich selbst und fünf andere getötet«, sagte Regierungssprecher Patrick Muyaya am Sonntag gegenüber dpa. Die Explosion hatte sich am Sonnabend in einem belebten Restaurant der Stadt Beni ereignet. Unter den Opfern befanden sich laut Muyaya ein Militäroffizier, seine beiden Töchter und ein Paar, das dort Weihnachten feiern wollte. Obwohl sich offiziell bisher niemand zu der Tat bekannte, machte die Regierung die ADF dafür verantwortlich, eine mit der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« verbundene Gruppe. (dpa/jW)