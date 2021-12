Kämpfe und Krise

Leonhard Foeger/REUTERS Forderungen werden ignoriert: Krankenhausbeschäftigte bei einer Protestaktion am 10. November in Wien

Es war im Juni, als die ÖVP in ganz Österreich Plakate mit dem Slogan »Pandemie gemeistert, Krise bekämpft« aufhängen ließ. Jetzt ist das Jahr 2021 fast Geschichte. Am 9. Oktober stolperte Kurz über die sogenannte Inseratenaffäre, inzwischen ist er weder Bundeskanzler noch Abgeordneter im Nationalrat, dem österreichischen Parlament. Gegen eine ganze Reihe ÖVP-Politiker hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Und weder die Pandemie noch die Krise sind vorbei.

Statt dessen wird in Österreich eine Impfpflicht vorbereitet, in den kaputtgesparten Krankenhäusern wird die Triage angewendet, es gibt wieder Einschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, und die Omikron genannte Variante des Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Mehr als 13.000 Menschen sind inzwischen mit oder an Covid-19 verstorben. Auf der Straße demonstriert eine Bewegung, in der sich teils legitime Besorgnisse über staatliche Zwangsmaßnahmen mit antisemitischem Verschwörungswahn vermischen. An der Spitze der Bewegung steht Österreichs Ultrarechte. Die rassistische FPÖ wittert Morgenluft, übt sich in Fundamentalopposition von rechts und meldet Demonstrationen von sogenannten Coronaleugnern an, auf denen Parteichef Herbert Kickl als Hauptredner auftritt. Daneben versuchen auch außerparlamentarische faschistische Strukturen unter den Demonstrierenden zu rekrutieren. Regelmäßig werden inzwischen rechte Waffendepots bei Privatpersonen durch die Polizei ausgehoben, während bei den Aufmärschen das Überwinden von Polizeiabsperrungen eingeübt wird.

Auffällig an den Demonstrationen ist die völlige Abwesenheit migrantischer Jugendlicher aus den Arbeitervierteln der großen österreichischen Städte. Dabei haben sie allen Grund zur Wut. Die Pandemie geht einher mit polizeilicher Repression gegen alle Menschen, die keinen privaten Rückzugsraum haben und somit darauf angewiesen sind, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten. Dieses Spannungsverhältnis entlud sich in der Nacht des 25. Juni am Wiener Karlsplatz, als die Polizei versuchte, eine von Hunderten Jugendlichen besuchte Freiluftparty gewaltsam aufzulösen, dafür aber einen minutenlangen Flaschenhagel erntete.

Autoritärer Staat

Der von ÖVP und Grünen regierte Staat reagiert zunehmend autoritär, mit Rückhalt aus Elementen des liberalen Teils der Bevölkerung. Inzwischen wird offen darüber diskutiert, ungeimpften Personen den Zugang zum Gesundheitswesen zu verweigern. Daneben wurde Mitte Dezember für die Innenstadt Wiens am Wochenende ein Demonstrationsverbot bis 18 Uhr verhängt. Die Begründung: Das durch die Coronamaßnahmen getroffene Weihnachtsgeschäft des Einzelhandels in den Fußgängerzonen dürfe nicht weiter gefährdet werden.

Das ist ein wichtiger Teilerfolg für die Wirtschaftskammer Wien. Sie fordert bereits seit Jahren, Demonstrationen aus der Wiener Innenstadt zu verbannen. Die »Freiheit« zu konsumieren steht für sie über dem Demonstrationsrecht. Eine Forderung übrigens, der auch der Wirtschaftsflügel der FPÖ einiges abgewinnen könnte. Dieser forderte im Dezember einen »Weihnachtsfrieden« und einen freiwilligen Demonstrationsstopp der Impfgegnerbewegung.

Am 19. Dezember wurde mit einer von verschiedenen Akteuren organisierten Lichterkette den Beschäftigten des Gesundheitswesens symbolisch Solidarität bekundet. Deren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen werden jedoch ansonsten von der gesamten Politik ignoriert. Wie in anderen Ländern Europas droht auch in Österreich ein Personalmangel, der im ohnehin überlasteten Gesundheitssystem schon bald Spuren hinterlassen wird. In den Belegschaften wächst deshalb der Druck auf die Gewerkschaften. Diese sahen sich in den vergangenen Monaten zu Mobilisierungen und kurzzeitigen Arbeitsniederlegungen veranlasst. Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Kindergärten. Auch hier mobilisierten in diesem Jahr die Beschäftigten, um auf Unterbesetzung und die katastrophalen Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Bei derartigen Protesten gingen alleine in Wien Tausende auf die Straßen, so zum Beispiel am 12. Oktober. Dass linke Sozialpolitik anschlussfähig ist, bewies im September die KPÖ in Graz. Dort ist nach den Gemeinderatswahlen mit Elke Kahr nun eine Kommunistin die Bürgermeisterin von Österreichs zweitgrößter Stadt.

Wichtige Streiks

Allgemein droht bei all der Berichterstattung zur Pandemie unterzugehen, dass 2021 in der Alpenrepublik ein Jahr wichtiger Arbeitskämpfe war. Darunter der im März von der Belegschaft eigenständig und ohne vorherige Freigabe durch die Gewerkschaft durchgeführte Streik in einer Wohnungsloseneinrichtung im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten. Die Beschäftigten wehrten sich damit gegen die Schließung ihrer Einrichtung durch die Stadt Wien – letztlich jedoch erfolglos. Die Selbstorganisation der Belegschaft war allerdings ein Novum für Österreich. Neu war auch die Blockade des frühmorgendlichen Pendlerverkehrs auf der Triester Straße, einer Hauptverkehrsader im Süden Wiens, durch streikende Metallarbeiter Anfang November. Deren Gewerkschaften hatten erstmals seit einigen Jahren zu bundesweiten Lohnstreiks aufgerufen.

Teilerfolg für Aktivisten

Eine Aktionsform, auf die auch die Klimagerechtigkeitsbewegung setzt. Diese führt im Wiener Bezirk Donaustadt einen Kampf gegen die als Lobau-Autobahn und Stadtstraße bekannten Infrastrukturprojekte und hält seit Monaten mehrere Baustellen besetzt. Einen Teilerfolg konnte sie erzielen, als das Klimaministerium einen Baustopp für zahlreiche Straßenbauprojekte verordnete. Den Bau der Stadtstraße will die Wiener Stadtregierung jedoch weiterhin durchsetzen. Im Dezember verschickte eine im Auftrag der Stadt Wien tätige Anwaltskanzlei Klagedrohungen an Dutzende Personen, darunter auch Wissenschaftlerinnen, Journalisten, Minderjährige und Filmemacher. Ihnen wurde »mentale Unterstützung« der Besetzungen vorgeworfen, wofür auf sie etwaige Schadensersatzforderungen zukommen könnten. Diese Forderungen könnten durchaus Millionenhöhe erreichen, was für die Betroffenen existenzbedrohend wäre. Das Vorgehen wurde und wird heftig kritisiert, unter anderem von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Am 19. Dezember war in Österreich der 31. Femizid zu beklagen. Zwei Tage darauf gingen deshalb in Wien wieder feministische Gruppen auf die Straße. Das ganze Jahr hindurch wurde fast wöchentlich ein Mord an einer Frau auf diese Weise angeprangert und in einen Zusammenhang mit den tief verwurzelten patriarchalen Strukturen im Land gestellt. Längst ist so eine neue feministische Bewegung entstanden – auch das ein Aspekt des Jahres 2021, der nicht vergessen werden darf.