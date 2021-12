Malis Regierung weist Söldnervorwürfe zurück

Johannesburg. Die Übergangsregierung von Mali hat Vorwürfe westlicher Regierungen zurückgewiesen, eine russische Söldnertruppe ins Land geholt zu haben. »Die Regierung dementiert diese unbegründeten Anschuldigungen und fordert Beweise durch unabhängige Quellen«, hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und weitere Länder hatten der Übergangsregierung am Donnerstag vorgeworfen, Söldner der russischen Firma Wagner ins Land zu holen.(dpa/jW)