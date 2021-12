Taliban lösen Wahlkommission auf

Kabul. Gut vier Monate nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan haben die Taliban die Unabhängige Wahlkommission und die Kommission für Wahlbeschwerden aufgelöst. Es gebe keinen Bedarf für diese Gremien, sagte der Sprecher der Taliban-Regierung, Bilal Karimi, am Samstag in Kabul. (AFP/jW)