Riad führt Angriffe auf Jemen durch

Riad. Nach einem Angriff auf Saudi-Arabien am Freitag abend, bei dem nach saudi-arabischen Angaben in der Grenzregion Dschasan zwei Menschen getötet worden waren, hat die von Riad angeführte Militärkoalition einen »großangelegten Militäreinsatz« gegen die Ansarollah im Jemen begonnen. Am Samstag wurden drei Menschen in der Stadt Adschama getötet. Am Sonntag meldete die Kriegskoalition, sie habe Stellungen der Ansarollah in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ins Visier genommen. Die Ansarollah warnten Saudi-Arabien vor »schmerzhaften« Konsequenzen, falls die von Riad angeführte Allianz ihre Aggression fortsetzen sollte. (AFP/jW)